Едва читают и считают: аналитик объяснил, достигло ли человечество пика интеллекта (инфографика)

Более трети американцев не могут справиться с базовой математикой, рассказал аналитик The Financial Times. Кроме того, около 50% почти ничего не читали в течение года.

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Колумнист и аналитик данных издания The Financial Times Джон Берн-Мердок обратил внимание на ряд исследований интеллекта. Исследования показали, что в какой-то момент человеческой истории уровень интеллекта начал снижаться. Свои выводы аналитик опубликовал в соцсети X (Twitter) и на сайте издания.

Джон Берн-Мердок рассказал о результатах тестов, которые показывают умение людей обрабатывать информацию. Исследование "Программы международного оценивания учащихся" (PISA) показало, что где-то с 2010 года стремительно начали подавать когнитивные способности старшеклассников и взрослых. При этом он отметил, что потенциальные интеллектуальные способности людей вряд ли изменились, но возникает вопрос, какова причина выявленных изменений. В серии сообщений он попытался описать ситуацию и предположил, что причины связаны со смартфонами и алгоритмами работы соцсетей.

Интеллект человека — исследование когнитивных способностей Фото: FT

График, опубликованный FT, показал, как со временем менялись жалобы людей на когнитивные проблемы. Исследовалась ситуация с 18-летними: их спрашивали, испытывают ли они проблемы с концентрацией и возможностью обучения в течение последних 30 дней. Результаты свидетельствуют, что ситуация ухудшилась в том же 2010 году.

Интеллект человека — исследование концентрации и способности к обучению Фото: FT

Аналитик пояснил, что одно из объяснений, которое дают чаще всего, — это то, что люди стали меньше читать. В частности, в 2005 году произошел перелом: количество тех, кто читает ежедневно, поползло вниз, а тех, кто почти не читает, — вверх. Еще одно падение произошло в 2015 году, отметил он.

Интеллект человека — исследование частоты чтения в США Фото: FT

Еще четыре графика показывают уровень базовой математики и грамотности в разных странах. Колумнист обратил внимание, что в развитых странах проблемы у 25% взрослых, а в США — 35%.

Интеллект человека — исследование уровня грамотности и математических умений Фото: FT

Джон Берн-Мердок объяснил, что спады и изломы на графиках согласуются с несколькими ключевыми периодами в развитии технологий. По его мнению, до 2010 года люди, пользуясь смартфонами, больше использовали интеллект. Потом произошел слом:

переход от самостоятельного поиска к потреблению информации, которую "подкладывают" алгоритмы соцсетей;

переход от статей, которые надо прочитать, обработать, сделать выводы, к коротким сообщениям без "включения" критического мышления;

стремительный рост количества уведомлений, которые отвлекают и уменьшают концентрацию.

Впрочем, аналитик Джон Берн-Мердок признал, что снижение не тотальное и люди могут развить когнитивные способности.

"Снижение далеко не общие. Некоторым людям действительно трудно, других, кажется, это почти не влияет. И основная сила человеческого мозга все еще существует. Есть убедительные доказательства того, что людей можно переучивать применять его эффективнее", — подытожил аналитик FT.

Отметим, в 2024 году на портале PsyBlog рассказали об особом качестве, которое есть у людей с высоким уровнем интеллекта. Выяснилось, что есть связь между добротой, щедростью, сотрудничеством и когнитивными способностями.

Напоминаем, ученые объяснили разницу между кристаллизованным и подвижным интеллектом. Между тем издание Gizmochina сообщило, что к 2030 году рынок заполнят смартфоны, которые будут работать на основе искусственного интеллекта.