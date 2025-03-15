Ледь читають та рахують: аналітик пояснив, чи досягнуло людство піку інтелекту (інфографіка)
Понад третина американців не можуть впоратись з базовою математикою, розповів аналітик The Financial Times. Крім того, близько 50% майже нічого не читали протягом року.
Колумніст і аналітик даних видання The Financial Times Джон Берн-Мердок звернув увагу на низку досліджень інтелекту. Дослідження показали, що у якийсь момент людської історії рівень інтелекту почав знижуватись. Свої висновки аналітик опублікував у соцмережі X (Twitter) та на сайті видання.
Джон Берн-Мердок розповів про результати тестів, які показують уміння людей обробляти інформацію. Дослідження "Програми міжнародного оцінювання учнів" (PISA) показало, що десь з 2010 року стрімко почали подати когнітивні здібності старшокласників та дорослих. При цьому він зауважив, що потенційні інтелектуальні здібності людей навряд чи змінились, але виникає питання, яка причина виявлених змін. У серії дописів він спробував описати ситуацію і припустив, що причини пов'язані зі смартфонами та алгоритмами роботи соцмереж.
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Графік, опублікований FT, показав, як з часом змінювались скарги людей на когнітивні проблеми. Досліджувалась ситуація з 18-річними: їх питали, чи відчувають вони проблеми з концентрацією та можливістю навчання протягом останніх 30 днів. Результати свідчать, що ситуація погіршилась у тому ж таки 2010 році.
Аналітик пояснив, що одне з пояснень, яке трапляється найчастіше, — це те, що люди почали менше читати. Зокрема, у 2005 році стався злам: кількість тих, хто читає щодня, поповзла вниз, а тих, хто майже не читає, — вгору. Ще одне падіння відбувся у 2015 році зауважив він.
Ще чотири графіки показують рівень базової математики та грамотності у різних країнах. Колумніст звернув увагу, що в розвинутих країнах проблеми у 25% дорослих, а в США — 35%.
Джон Берн-Мердок пояснив, що спади та злами на графіках узгоджуються з кількома ключовими періодами в розвитку технологій. На його думку, до 2010 року люди, користуючись смартфонами, більше використовували інтелект. Але потім відбувся злам:
- перехід від самостійного пошуку до споживання інформації, яку "підкладають" алгоритми соцмереж;
- перехід від статей, які треба прочитати, опрацювати, зробити висновки, до коротких дописів без "вмикання" критичного мислення;
- стрімке зростання кількості сповіщень, які відволікають та зменшують концентрацію.
Втім, аналітик Джон Берн-Мердок визнав, що зниження не тотальне і люди можуть розвинути когнітивні здібності.
"Зниження далеко не загальні. Деяким людям справді важко, інших, здається, це майже не впливає. І основна сила людського мозку все ще існує. Є переконливі докази того, що людей можна перенавчати застосовувати його ефективніше", — підсумував аналітик FT.
Зазначимо, у 2024 році на порталі PsyBlog розповіли про особливу якість, яка є в людей з високим рівнем інтелекту. З'ясувалось, що є зв'язок між добротою, щедрістю, співпрацею та когнітивними здібностями.
Нагадуємо, науковці пояснили різницю між кристалізованим та рухомим інтелектом. Тим часом видання Gizmochina повідомило, що до 2030 року ринок заповнять смартфони, які працюватимуть на основі штучного інтелекту.
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