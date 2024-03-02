Особливі якості, що виділяють розумних людей: рівень інтелекту пов'язали з певною рисою

Учені провели нове дослідження, під час якого вони виявили зв'язок між певною рисою характеру людини і підвищеними показниками інтелекту.

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Дослідження вчених виявило незвичайний зв'язок між інтелектом і добротою, показавши, як працює наш мозок, коли йдеться про соціальну взаємодію, і які риси виділяють розумних людей. Під час серії тестів, відомих як завдання на когнітивні роздуми, вчені мали на меті зрозуміти, як інтелект впливає на нашу здатність співпрацювати і бути добрими щодо інших. Результати показали, що люди з високим рівнем інтелекту володіють особливими якостями, що виділяють їх на тлі інших, пише PsyBlog.

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Під час дослідження сотні учасників перевіряли свою когнітивну рефлексію — тип інтелекту, який ставить під сумнів наші інстинктивні відповіді на користь більш вдумливих і точних відповідей. За допомогою завдань, що вимагають глибшого мислення, як-от оцінювання часу, необхідного машинам для виробництва віджетів, або швидкості росту латаття в озері, дослідники змогли виміряти здатність учасників зупинятися й переглядати свої початкові реакції. І, схоже, що ця здатність міркувати і проявляти терпіння відіграє найважливішу роль у розвитку щедрості та співпраці між людьми, будучи відмінною рисою наявності просунутого інтелекту.

Таке терпіння дає змогу людям ретельніше оцінювати ситуацію й ухвалювати рішення, які не тільки вигідні в довгостроковій перспективі, а й враховують інтереси інших. Доктор Йоганнес Лохсе, провідний дослідник, пов'язує це терпіння з вищою ймовірністю співробітництва, що підтверджується більш ранніми дослідженнями, в яких терпіння і самоконтроль корелюють з більш активною спільною поведінкою.

Ці висновки мають далекосяжні наслідки, оскільки дають змогу припустити, що розвиток когнітивної рефлексії та терпіння в окремих людей може сприяти розвитку кооперативної та великодушної поведінки в суспільстві та їхнього інтелекту. Хоча дослідження уникає надмірного перебільшення своїх відкриттів, воно переконливо доводить потенційну користь від подальшого розвитку цих когнітивних здібностей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей. Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.