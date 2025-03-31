Дружба завдовжки в 10 000 років: як люди заручилися вірністю кішок на десятки століть

У нашій багатій історії лише деякі зв'язки сплетені так хитро і, як той, що виник у нас з домашніми кішками. З'явившись у диких ландшафтах Близького Сходу, ці загадкові істоти вирушили в подорож разом із людиною, яка тривала тисячоліття, перетворившись із самотніх мисливців на заповітних компаньйонів.

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Про це пише Live Science.

Історія цього незвичайного союзу почалася близько 10 000 років тому в Родючому півмісяці, регіоні, відомому ранніми досягненнями в галузі сільського господарства. Поселившись і вирощуючи зернові, люди ненавмисно привернули гризунів, які, в свою чергу, привернули африканську дику кішку (Felis silvestris lybica).

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Ці взаємовигідні відносини, де кішки стримували популяцію гризунів, а люди забезпечували їм стабільне джерело їжі, заклали основу для одомашнення цих тварин. Про глибину цього раннього зв'язку свідчить поховання на Кіпрі віком 9 500 років, де кішку було поховано поруч із людиною.

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У міру розвитку цивілізацій кішки посідали все більш важливе місце. У Стародавньому Єгипті їх шанували, часто пов'язуючи з такими божествами, як Бастет, що символізують захист і родючість. Єгиптяни цінували кішок не тільки за їхні мисливські здібності, а й за дружні стосунки, що призвело до широкого поширення одомашнення.

На відміну від собак, одомашнення яких супроводжувалося селекційним розведенням для виконання конкретних завдань, кішки пройшли більш органічний шлях. Їхня природна поведінка, така як полювання і територіальна приналежність, залишилася значною мірою недоторканою. Таке самоодомашнення свідчить про те, що кішки вважали за краще жити поруч з людиною, пристосовуючись до общинного життя і зберігаючи при цьому свою незалежність.

Офіційне розведення кішок за певними ознаками — відносно недавнє явище, яке набрало силу в останні два століття. Сьогодні існує безліч визнаних порід, кожна з яких має унікальні характеристики. Наприклад, мейн-кун відомий своїми великими розмірами і доброзичливою поведінкою, а сіамська порода вирізняється стрункістю і вокальним характером.

Незважаючи на одомашнення, кішки зберегли багато звичок своїх диких предків. Їхні інстинкти одиночного полювання, територіальне мічення і нічний спосіб життя нагадують їхніх прабатьків. Це поєднання диких інстинктів і пристосованості до домашніх умов обумовлює їхню неминущу привабливість і глибокий зв'язок із людиною.

Сьогодні домашні кішки є одними з найпопулярніших домашніх тварин у всьому світі, а їхня популяція перевищує 600 мільйонів. Їхня роль не обмежується боротьбою зі шкідниками, а охоплює дружнє спілкування і навіть терапевтичну підтримку, що підкреслює їхню багатогранність і довговічність стосунків між людиною і кішкою.

Раніше Фокус писав про тривожні сигнали, що подаються кішками, коли вони виють. Якщо тварина подає такий сигнал, то потрібно терміново звернути на це увагу.

Також Фокус писав про причини, через які кішки показують свій живіт людям і чи можна його гладити. Кішки люблять щоб їх гладили в різних місцях, але з котячим животом не все так просто.