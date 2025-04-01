В океані з'явилися хижаки, які тероризують акул: наслідки можуть бути серйознішими, ніж усі думали

Пара косаток, що полюють біля берегів Південної Африки, схоже, захопили частину океану, і наслідки їхніх дій можуть бути вельми руйнівними, як показує нове дослідження. Вчені недооцінили вплив хижаків.

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Про це пише Science Alert.

Косатки (Orcinus orca), відомі як Борд і Старбор, були помічені за полюванням на великих білих акул (Carcharodon carcharias) біля берегів Південної Африки протягом багатьох років. Хижакам спритно вдавалося патрати акул, щоб дістатися до їхньої поживної печінки, що потенційно скорочує чисельність акул у цьому районі океану.

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Вплив скорочення кількості акул в океані раніше було важко визначити, проте тепер учені, можливо, наблизилися до відповіді. Статистика вказує на те, що за останні кілька десятиліть великі білі акули майже повністю зникли із затоки Фолс-Бей, розташованої біля мису Доброї Надії, а каскадні ефекти втрати вищого хижака виявилися дивовижними.

За словами співавтора дослідження, колишнього співробітника Університету Маямі, морського еколога Ніла Гаммершлага, зникнення культового хижака призвело до збільшення кількості спостережень за капськими морськими котиками й семижаберними акулами. На жаль, це призвело до скорочення видів, які є для них їжею. Автори дослідження зазначають, що ці зміни насправді відповідають давно усталеним екологічним теоріям про те, що зникнення вищого хижака неминуче призведе до каскадних ефектів усередині всього харчового ланцюга.

Косатки люблять їсти багату ліпідами печінку акул, зокрема великої білої акули Фото: Hennie Otto/Marine Dynamics/Dyer Island Conservation Trust

Зазначимо, що екосистема — тендітна рівновага, що підтримується взаємодією організмів, які входять до неї. Попри те, що дехто вважає вищих хижаків у ланцюзі поганцями, їхнє видалення насправді має значні наслідки для всієї мережі. Наприклад, придушення природних хижаків у лісі Пандо в Юті дало змогу оленям і лосям бушувати, бенкетуючи на стародавній колонії осик і повільно вбиваючи її.

Останні понад 20 років вчені пильно стежать за популяціями тварин у затоці Фолс-Бей. Простими словами, вони буквально в реальному часі спостерігали зниження, а потім і повне зникнення, великих білих акул у всьому регіоні. Вчені також могли спостерігати й зміни, що наступили за зникненням хижаків.

Вчені спостерігали за акулами з 2000 року і приблизно до 2015 року їхня популяція в регіоні залишалася досить стабільною. Однак після 2015 року популяція хижаків різко скоротилася, а до 2018 року акул і зовсім не було видно. Пізніше було названо ймовірну причину зникнення великих білих акул уздовж південного узбережжя Південної Африки — акули зникли через напад косаток, охочих поласувати їхньою печінкою.

Діаграма, що ілюструє, як зникнення білих акул вплинуло на статистику популяції в затоці Фолс-Бей Фото: Frontiers in Marine Science

Попри те, що офіційну причину зникнення хижаків все ще не було підтверджено, але наслідки вже відомі. Відомо, що великі білі акули полюють на капських морських котиків (Arctocephalus pusillus pusillus) — без вищих хижаків популяція тюленів різко зросла. Ще одним наслідком вважається поява семижаберних акул (Notorynchus cepedianus) — великих хижаків, які є для великих білих акул як здобиччю, так і конкурентами.

Дослідники також виявили, що після збільшення чисельності популяцій морських котиків і семизяберних акул, популяції видів, на які вони полюють, почали різко скорочуватися. Екосистемі може знадобитися деякий час, щоб відновити рівновагу, і коли це станеться, вона може сильно відрізнятися від тієї екосистеми, яка була раніше.

Такі зміни цілком нормальні в природному світі, проте вчені попереджають, що існують й інші чинники, які також впливають на вразливі екосистеми, зокрема:

надмірний вилов;

антропогенний вплив;

забруднення;

програми відстрілу акул.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили косаток, які вбивають акул уже 5 років поспіль.