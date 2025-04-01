В океане появились хищники, терроризирующие акул: последствия могут быть серьезнее, чем все думали

Пара косаток, охотящихся у берегов Южной Африки, похоже, захватили часть океана и последствия их действий могут быть весьма разрушительными, как показывает новое исследование. Ученые недооценили воздействие хищников.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Косатки (Orcinus orca), известные как Борд и Старбор, были замечены за охотой на больших белых акул (Carcharodon carcharias) у берегов Южной Африки в течение многих лет. Хищникам ловко удавалось потрошить акул, чтобы добраться к их питательной печени, что потенциально сокращает численность акул в этом районе океана.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Влияние сокращения количества акул в океане ранее было трудно определить, однако теперь ученые, возможно, приблизились к ответу. Статистика указывает на то, что за последние несколько десятилетий большие белые акулы почти полностью исчезли из залива Фолс-Бей, расположенного около мыса Доброй Надежды, а каскадные эффекты потери высшего хищника оказались поразительными.

По словам соавтора исследования, бывшего сотрудника Университета Майами, морского эколога Нила Хаммершлага, исчезновение культового хищника привело к увеличению числа наблюдений за капскими морскими котиками и семижаберными акулами. Увы, это привело к сокращению видов, которые являются для них пищей. Авторы исследования отмечают, что эти изменения на самом деле соответствуют давно устоявшимся экологическим теориям о том, что исчезновение высшего хищника неизбежно приведет к каскадным эффектам внутри всей пищевой цепи.

Косатки любят есть богатую липидами печень акул, в том числе большой белой акулы Фото: Hennie Otto/Marine Dynamics/Dyer Island Conservation Trust

Отметим, что экосистема — хрупкое равновесие, поддерживаемое взаимодействием организмов, входящих в нее. Несмотря на то, что некоторые считают высших хищников в цепи плохишами, их удаление на самом деле имеет значительные последствия для всей сети. Например, подавление естественных хищников в лесу Пандо в Юте позволило оленям и лосям буйствовать, пируя на древней колонии осин и медленно убивая ее.

Последние более 20 лет ученые пристально следят за популяциями животных в заливе Фолс-Бей. Простыми словами, они буквально в реальном времени наблюдали снижение, а затем и полное исчезновение, больших белых акул во всем регионе. Ученые также могли наблюдать и изменения, последовавшие за исчезновением хищников.

Ученые наблюдали за акулами с 2000 года и примерно до 2015 года их популяция в регионе оставалась довольно стабильной. Однако после 2015 года популяция хищников резко сократилась, а к 2018 году акул и вовсе не было видно. Позже была названа предположительная причина исчезновения больших белых акул вдоль южного побережья Южной Африки — акулы исчезли из-за нападения косаток, желающих полакомиться их печенью.

Диаграмма, иллюстрирующая, как исчезновение белых акул повлияло на статистику популяции в заливе Фолс-Бей Фото: Frontiers in Marine Science

Несмотря на то, что официальная причина исчезновения хищников все еще не была подтверждена, но последствия уже известны. Известно, что большие белые акулы охотятся на капских морских котиков (Arctocephalus pusillus pusillus) — без высших хищников популяция тюленей резко возросла. Еще одним последствием считается появление семижаберных акул (Notorynchus cepedianus) — крупных хищников, являющихся для больших белых акул как добычей, так и конкурентами.

Исследователи также обнаружили, что после увеличения численности популяций морских котиков и семижаберных акул, популяции видов, на которые они охотятся, начала резко сокращаться. Экосистеме может потребоваться некоторое время, чтобы восстановить равновесие, и когда это произойдет, она может сильно отличаться от той экосистемы, которая была раньше.

Такие изменения вполне нормальны в естественном мире, однако ученые предупреждают, что существуют и другие факторы, которые также влияют на уязвимые экосистемы, в том числе:

чрезмерный вылов;

антропогенное воздействие;

загрязнение;

программы отстрела акул.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили косаток, которые убивают акул уже 5 лет подряд.