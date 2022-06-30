Серийные убийцы из океана. Ученые обнаружили косаток, которые убивают акул уже 5 лет подряд

Две косатки убили уже 8 акул и съели их печень, но ученые считают, что подобных случаев больше.

Ученые из ЮАР обнаружили двух самцов косаток, которые начиная с 2017 года систематически убивают белых акул. На данный момент подтверждено уже 8 подобных убийств, хотя ученые полагают, что жертв среди акул намного больше. Во всех зарегистрированных случаях, белые акулы были разорваны на части, а их печень косатки съели, так как это богатый питательными веществами орган. Но самое интересное, что подобное поведение косаток-убийц привело к изменению жизни в местной океанической экосистеме, сообщает Live Science.

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Два самца косаток, которые имеют характерные отличительные черты в виде "шрамов" от борьбы со своими жертвами, ведут охоту на крупных белых акул уже 5 лет. Всех их жертв выбрасывает на прибрежные пляжи недалеко от города Гансбай на юго-западе ЮАР. Почти у всех белых акул отсутствовала печень, а у некоторых даже сердце.

[ + – ] Всех их жертв выбрасывает на прибрежные пляжи недалеко от города Гансбай на юго-западе ЮАР. Почти у всех белых акул отсутствовала печень, а у некоторых даже сердце Фото: Live Science

Белых акул стало намного меньше

По словам местных биологов, которые ведут наблюдение за акулами в океане, косатки могут нападать на акул и даже синих китов. Но эти жестокие случаи являются особенными так как они повлияли на жизнь других морских существ в местной среде обитания.

[ + – ] По словам местных биологов, которые ведут наблюдение за акулами в океане, косатки могут нападать на акул и даже синих китов. Но эти жестокие случаи являются особенными так как они повлияли на жизнь других водных существ в местной среде обитания Фото: wikipedia

У побережья города южноафриканского города Гансбай круглый год можно было увидеть огромное количество белых акул. Но их присутствие здесь резко сократилось из-за косаток-серийных убийц.

"Мы выяснили, в результате наших наблюдений, что эти два самца-косаток стали причиной того, что многие белые акулы начали избегать этой местности. Некоторые вообще уплывают очень далеко в океан и их невидно много месяцев. Хотя этот район всегда кишел белыми акулами. Это настоящая стратегия избегания большой угрозы. Чем чаще эти косатки бывают здесь, тем меньше сюда заплывают белые акулы", — говорит Элисон Таунер билог из ЮАР.

Жертв среди белых акул может быть больше

Хотя белые акулы, которые могут достигать в длину 5 метров и имеют несколько рядов из 300 острых зубов, и являются одними из главных хищников в океане, они встретили более кровожадных соперников. Ученые считают, что 8 подтвержденных случаев убийства косатками белых акул не показывают всей картины происходящего и другие мертвые туши скорее всего, еще находятся в океане.

[ + – ] Хотя белые акулы, которые могут достигать в длину 5 метров и имеют несколько рядов из 300 острых зубов, и являются одними из главных хищников в океане, они встретили более кровожадных соперников Фото: wikipedia

По словам ученых, массовое перемещение белых акул в другие места негативно повлияло на местную экосистему. Например, в этот район, стали чаще заплывать узкозубые акулы, на которых охотятся белые акулы. Так как главного хищника здесь не стало, узкозубые акулы заняли пустующую нишу, но это может нарушить всю пищевую цепочку в этом прибрежном регионе, говорят ученые.

[ + – ] Так как главного хищника здесь не стало, узкозубые акулы заняли пустующую нишу, но это может нарушить всю пищевую цепочку в этом прибрежном регионе Фото: wikipedia

Почему косатки нападают на акул?

По словам Таунер, косатки в основном не нападают на белых акул, а выбирают других жертв из акульего семейства. Но недавно ученые обнаружили редкий подвид косаток, которые часто нападают только на акул. Поэтому косатки-серийные убийцы возможно принадлежат к этому подвиду. Ученые хотят продолжить свое исследование, чтобы понять причину таких частых нападений косаток на белых акул. Возможно, это связано с сокращением количества другой пищи, говорят ученые.

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