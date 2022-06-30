Серійні вбивці з океану. Вчені виявили косаток, які вбивають акул уже 5 років поспіль

Дві косатки вбили вже 8 акул і з'їли їхню печінку, але вчені вважають, що подібних випадків більше.

Учені з ПАР виявили двох самців косаток, які, починаючи з 2017 року, систематично вбивають білих акул. Наразі підтверджено вже 8 подібних убивств, хоча вчені вважають, що жертв серед акул набагато більше. У всіх зареєстрованих випадках білі акули були розірвані на частини, а їхню печінку косатки з'їли, оскільки це багатий на поживні речовини орган. Але найцікавіше, що подібна поведінка косаток-убивць призвела до зміни життя в місцевій океанічній екосистемі, повідомляє Live Science.

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Два самці косаток, які мають характерні відмінні риси у вигляді "шрамів" від боротьби зі своїми жертвами, полюють на великих білих акул уже 5 років. Усіх їхніх жертв викидає на прибережні пляжі неподалік міста Гансбай на південному заході ПАР. Майже в усіх білих акул була відсутня печінка, а в деяких навіть серце.

[ + – ] Усіх їхніх жертв викидає на прибережні пляжі неподалік від міста Гансбай на південному заході ПАР. Майже в усіх білих акул була відсутня печінка, а в деяких навіть серце Фото: Seneca-Guns

Білих акул стало набагато менше

За словами місцевих біологів, які ведуть спостереження за акулами в океані, косатки можуть нападати на акул і навіть синіх китів. Але ці жорстокі випадки є особливими, оскільки вони вплинули життя інших морських істот у місцевому середовищі.

[ + – ] За словами місцевих біологів, які ведуть спостереження за акулами в океані, косатки можуть нападати на акул і навіть синіх китів. Але ці жорстокі випадки є особливими, оскільки вони вплинули на життя інших водних істот у місцевому середовищі Фото: wikipedia

Біля узбережжя міста південноафриканського міста Гансбай цілий рік можна було побачити величезну кількість білих акул. Але їхня присутність тут різко скоротилася через косаток-серійних убивць.

"Ми з'ясували в результаті наших спостережень, що ці два самці косаток стали причиною того, що багато білих акул почали уникати цієї місцевості. Дехто взагалі запливає дуже далеко в океан, і їх не видно багато місяців. Хоча цей район завжди кишів білими акулами. Це справжня стратегія уникання великої загрози. Чим частіше ці косатки бувають тут, тим менше сюди запливають білі акули", — каже Елісон Таунер, білогиня з ПАР.

Жертв серед білих акул може бути більше

Хоча білі акули, які можуть досягати завдовжки 5 метрів і мають кілька рядів із 300 гострих зубів, і є одними з головних хижаків в океані, вони зустріли кровожерливіших суперників. Учені вважають, що 8 підтверджених випадків убивства косатками білих акул не показують всієї картини того, що відбувається, ц інші мертві туші, швидше за все, ще перебувають в океані.

[ + – ] Хоча білі акули, які можуть досягати в довжину 5 метрів і мають кілька рядів із 300 гострих зубів, і є одними з головних хижаків в океані, вони зустріли кровожерливіших суперників Фото: wikipedia

За словами вчених, масове переміщення білих акул до інших місць негативно вплинуло на місцеву екосистему. Наприклад, у цей район стали частіше запливати вузькозубі акули, на яких полюють білі акули. Оскільки головного хижака тут не стало, вузькозубі акули зайняли порожню нішу, але це може порушити весь харчовий ланцюжок у цьому прибережному регіоні, кажуть учені.

[ + – ] Оскільки головного хижака тут не стало, вузькозубі акули зайняли порожню нішу, але це може порушити весь харчовий ланцюжок у цьому прибережному регіоні Фото: wikipedia

Чому косатки нападають на акул?

За словами Таунер, косатки здебільшого не нападають на білих акул, а обирають інших жертв із сімейства акул. Але нещодавно вчені виявили рідкісний підвид косаток, які часто нападають лише на акул. Тому косатки-серійні вбивці, можливо, належать до цього підвиду. Вчені хочуть продовжити дослідження, щоб зрозуміти причину таких частих нападів косаток на білих акул. Можливо, це пов'язано зі скороченням кількості іншої їжі, кажуть учені.

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