Не витримали конкуренції. Вчені знайшли причину зникнення найбільших акул на Землі

Нове дослідження передбачає, що причина зникнення древніх акул може бути пов'язана з морськими хижаками.

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Вчені під керівництвом Джеремі МакКормака з Інституту еволюційної антропології Макса Планка вважають, що мегалодони, найбільші з акул, які колись жили на Землі, могли зникнути через конкуренцію з білими акулами, повідомляє New Atlas.

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Мегалодони населяли всі океани Землі в період між 23 та 3,6 млн років тому. Вони могли зрости до 20 метрів у довжину та важити до 100 тонн. Водночас біла акула може зрости в довжину до 6 метрів та важити приблизно 2,2 тонни. З усім тим, нове дослідження припускає, що морські хижаки могли конкурувати між собою в боротьбі за їжу і це сприяло зникненню мегалодонів.

Вчені провели аналіз ізотопів цинку в зубах викопних мегалодонів та викопних білих акул. Такий аналіз може показати, чим харчувалася тварина і на якому місці вона знаходилася в харчовому ланцюзі.

[ + – ] Біла акула Фото: wikipedia

Здебільшого для цього вчені вивчають ізотопи різних елементів, що знаходяться в кістках. Але акули — це хрящові риби і кісткового матеріалу в них мало. Тому мегалодонів вивчати досить складно, адже залишилися лише скам'янілості їхніх зубів та деяких хребців.

[ + – ] Зуб мегалодона (ліворуч) та зуб сучасної білої акули (праворуч) Фото: New Atlas

Для нового дослідження вчені вивчили зуби акул із раннього міоцену (від 20,4 до 16,0 млн років тому) та раннього пліоцену (від 5,3 до 3,6 млн років тому). Вони з'ясували, що і мегалодони, і білі акули знаходилися на вершині харчового ланцюга і харчувалися однією їжею. Це означає, що білі акули могли конкурувати за їжу з мегалодонами, що сприяло зникненню останніх у ранньому пліоцені.

Але як саме це відбувалося і наскільки сильною була ця конкуренція між акулами, поки не ясно. Адже два різні види могли полювати за їжею на тій самій ділянці океану в різні пори року.

[ + – ] Мегалодон полює на стародавніх китів в уяві художника Фото: wikipedia

Однак, нове дослідження показує, що застосовуваний метод вивчення раціону вимерлих тварин є перспективним інструментом, який можна застосувати для вивчення інших вимерлих видів. Те саме стосується і предків людини.

Як уже писав Фокус, вчені спробували з'ясувати, який насправді мав вигляд мегалодон і чи був він схожий на сучасних акул, як його часто зображають.

Також нагадуємо, що вчені повністю спростували давній міф про акул і розповіли, чи сплять ці морські хижаки, чи ні.

Фокус вже писав про те, що в Португалії рибалки впіймали рідкісну акулу з 300 зубами, яка є доісторичною істотою.