Жива викопна. В Португалії рибалки впіймали рідкісну акулу із 300 зубами (фото)

Піймана риба є плащоносною акулою — доісторичною істотою, що живе в морях із часів динозаврів.

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Неймовірно рідкісний вид акули, що отримала назву "жива викопна", приголомшила рибалок, коли вони випадково зловили істоту, пише Express.

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Плащоносна акула (або плащоносець) — доісторична істота із 300 зубами, яка блукає морями з часів динозаврів. Причому, ці істоти майже не змінилися за останні 80 мільйонів років. Але зустріч з ними далеко не звичайне явище.

[ + – ] Плащоносна акула (або плащоносець) — доісторична істота із 300 зубами, яка плаває морями з часів динозаврів

Саме тому, коли рибалки Португалії помітили на глибині 2000 м під поверхнею моря плащоносця, вони були приголомшені. Акула була близько 1,5 м. Її зловили на глибині 700 м у місті Портіман.

Як зазначили експерти, цей вид акул зустрічається вкрай рідко, а відеозаписів цих істот у їхньому природному середовищі — в глибинах Атлантики, біля берегів Австралії та Нової Зеландії, ще менше.

[ + – ] Як зазначили експерти, цей вид акул зустрічається вкрай рідко, а відеозаписів цих істот у їхньому природному середовищі — ще менше

Що стосується їхнього способу життя, то вони полюють на кальмарів, різних риб і навіть на інші види акул. Їх 300 жахливих довгих зубів заповнюють пащу в кілька рядів, які добре підходять для захоплення здобичі. Вони також мають тонкі та довгі тіла, і є далекими родичами інших відоміших акул — білих.

Нагадаємо, що раніше біля берегів Каліфорнії вчені натрапили на досить дивну рибу B.flemingi дуже схожу на підводний човен. Ця риба поширена у водах Каліфорнії на глибині близько 300 м і живе або у тьмяному світлі, або у темряві.