Живое ископаемое. В Португалии рыбаки поймали редкую акулу с 300 зубами (фото)

Пойманная рыба является плащеносной акулой — доисторическом существом, которое живет в морях со времен динозавров.

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Невероятно редкий вид акулы, получившей название "живое ископаемое", ошеломила рыбаков, когда они случайно поймали существо, пишет Express.

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Плащеносная акула (или плащеносец) — доисторическое существо с 300 зубами, которое бродит по морям со времен динозавров. Причем эти существа почти не изменились за последние 80 миллионов лет. Но вот встреча с ними далеко не обычное явление.

[ + – ] Плащеносная акула (или плащеносец) — доисторическое существо с 300 зубами, которое бродит по морям со времен динозавров

Именно поэтому, когда рыбаки в Португалии заметили на глубине 2000 м под поверхностью моря плащеносца, они были ошеломлены. Акула была около 1,5 м. Ее поймали на глубине 700 м в городе Портимане.

Как отметили эксперты, этот вид акул встречается крайне редко, а видеозаписей этих существ в их естественной среде обитания — в глубинах Атлантики, у берегов Австралии и Новой Зеландии, еще меньше.

[ + – ] Как отметили эксперты, этот вид акул встречается крайне редко, а видеозаписей этих существ в их естественной среде обитания - еще меньше

Что касается их способа жизни, то они охотятся на кальмаров, различных рыб и даже на другие виды акул. Их 300 ужасающих длинных зубов усеивают пасть в несколько рядов, которые хорошо подходят для захвата добычи. Они также имеют тонкие и длинные тела, и являются дальними родственниками других более известных акул — белых.

Напомним, что ранее у берегов Калифорнии ученые наткнулись на довольно странную рыбу B.flemingi очень похожую на подводную лодку. Эта рыба обитает в водах Калифорнии на глубине около 300 м и живет либо в тусклом свете, либо в полной темноте.