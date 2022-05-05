У берегов Калифорнии обнаружена необычная рыба, напоминающая подводную лодку (фото)

B.flemingi обитает в водах Калифорнии на глубине около 300 м. Эти рыбы живут либо в тусклом свете, либо в полной темноте. В последнем случае их освещает только биолюминесценция.

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Исследуя океанские глубины, нередко можно встретить существа похожие на инопланетян формы жизни, но время от времени ученые находят нечто действительно исключительное, пишет IFLS.

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Такое открытие было недавно сделано исследователями из центра океанографических исследований MBARI, они запечатлели на камеру рыбу, которую видели всего четыре раза за более чем три десятилетия глубоководных исследований: батофилов — Bathophilus flemingi.

Исключительно редкая рыба была замечена старшим научным сотрудником MBARI Брюсом Робисоном и его коллегами, которые находились на борту исследовательского судна Western Flyer.

B.flemingi обитает в водах Калифорнии на глубине около 300 м недалеко от залива Монтерей. Эта необычная рыба выглядит как крошечная бронзовая подводная лодка. Однако, когда ее не снимают на камеру в естественной среде обитания, она выглядит совсем по-другому.

"Эти рыбы живут либо в тусклом свете, либо в полной темноте. В последнем случае их освещает только биолюминесценция. Поэтому их внешний вид в естественной среде обитания совсем не похож на то, что мы видим на видео", — рассказал Робисон.

Многие другие рыбы имеют серебристые бока, отражающие окружающий свет, что помогает им визуально сливаться с окружающей средой. Металлический вид кожи B.flemingi имеет аналогичную функцию.

"Среди образцов, с которыми я сталкивался, присутствует большое разнообразие в цвете. Некоторые — бронзовые, другие — медные, латунные или даже металлически-зеленые. Мы считаем, что они могут подстраивать цвет под обстоятельства, однако пока сказать это с точностью нельзя", — добавил Робисон.

На видео B.flemingi находится в висячем положении, что может выглядеть немного необычно, однако это часть процесса охоты батофилов, которая позволяет им неподвижно висеть в воде, пока добыча не окажется в пределах досягаемости. Затем они вгрызаются своими большими зубами в любое существо, оказавшееся на их пути.

Вокруг B.flemingi остается много загадок, но точно известно, что он обитает в толще воды вместе с богатым разнообразием видов, включая кальмаров, ракообразных и червей, а также некоторых хищных морских млекопитающих.