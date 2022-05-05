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Біля берегів Каліфорнії знайдено незвичайну рибу, що нагадує підводний човен (фото)

Юлія Чайка
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риба, Bathophilus flemingi, океан, фото

B.flemingi мешкає у водах Каліфорнії на глибині близько 300 м. Ці риби живуть або у тьмяному світлі, або в темряві. В останньому випадку їх освітлює лише біолюмінесценція.

Досліджуючи океанські глибини, нерідко можна зустріти істот зі схожими на інопланетян формами життя, але іноді вчені знаходять щось справді виняткове, пише IFLS.

Таке відкриття нещодавно зробили дослідники з центру океанографічних досліджень MBARI, вони зобразили на камеру рибу, яку бачили всього чотири рази за понад три десятиліття глибоководних досліджень: батофілів — Bathophilus flemingi.

Винятково рідкісну рибу помітили старший науковий співробітник MBARI Брюс Робісон та його колеги, які перебували на борту дослідницького судна Western Flyer.

B.flemingi мешкає у водах Каліфорнії на глибині близько 300 м неподалік затоки Монтерей. Ця незвичайна риба має вигляд крихітного бронзового підводного човна. Однак, коли її не знімають на камеру в природному середовищі, вона виглядає зовсім по-іншому.

"Ці риби живуть або в тьмяному світлі, або в повній темряві. В останньому випадку їх освітлює тільки біолюмінесценція. Тому їхній зовнішній вигляд у природному середовищі зовсім не схожий на те, що ми бачимо на відео", — розповів Робісон.

Багато інших риб мають сріблясті боки, що відбивають навколишнє світло, що допомагає їм візуально зливатися з навколишнім середовищем. Металевий вигляд шкіри B.Flemingi має аналогічну функцію.

"Серед зразків, з якими я стикався, є велика різноманітність у кольорі. Деякі — бронзові, інші — мідні, латунні або навіть металево-зелені. Ми вважаємо, що вони можуть підлаштовувати колір під обставини, проте поки сказати це з точністю не можна", — додав Робісон.

На відео B.flemingi знаходиться у висячому положенні, що може виглядати трохи незвично, проте це частина процесу полювання батофілів, яка дозволяє їм нерухомо висіти у воді, доки здобич не опиниться в межах досяжності. Потім вони вгризаються своїми великими зубами в будь-яку істоту, яка опинилась на їхньому шляху.

Навколо B.flemingi залишається багато загадок, але точно відомо, що риба мешкає в товщі води разом з багатою різноманітністю видів, включаючи кальмарів, ракоподібних та черв'яків, а також деяких хижих морських ссавців.