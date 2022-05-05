Біля берегів Каліфорнії знайдено незвичайну рибу, що нагадує підводний човен (фото)

B.flemingi мешкає у водах Каліфорнії на глибині близько 300 м. Ці риби живуть або у тьмяному світлі, або в темряві. В останньому випадку їх освітлює лише біолюмінесценція.

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Досліджуючи океанські глибини, нерідко можна зустріти істот зі схожими на інопланетян формами життя, але іноді вчені знаходять щось справді виняткове, пише IFLS.

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Таке відкриття нещодавно зробили дослідники з центру океанографічних досліджень MBARI, вони зобразили на камеру рибу, яку бачили всього чотири рази за понад три десятиліття глибоководних досліджень: батофілів — Bathophilus flemingi.

Винятково рідкісну рибу помітили старший науковий співробітник MBARI Брюс Робісон та його колеги, які перебували на борту дослідницького судна Western Flyer.

B.flemingi мешкає у водах Каліфорнії на глибині близько 300 м неподалік затоки Монтерей. Ця незвичайна риба має вигляд крихітного бронзового підводного човна. Однак, коли її не знімають на камеру в природному середовищі, вона виглядає зовсім по-іншому.

"Ці риби живуть або в тьмяному світлі, або в повній темряві. В останньому випадку їх освітлює тільки біолюмінесценція. Тому їхній зовнішній вигляд у природному середовищі зовсім не схожий на те, що ми бачимо на відео", — розповів Робісон.

Багато інших риб мають сріблясті боки, що відбивають навколишнє світло, що допомагає їм візуально зливатися з навколишнім середовищем. Металевий вигляд шкіри B.Flemingi має аналогічну функцію.

"Серед зразків, з якими я стикався, є велика різноманітність у кольорі. Деякі — бронзові, інші — мідні, латунні або навіть металево-зелені. Ми вважаємо, що вони можуть підлаштовувати колір під обставини, проте поки сказати це з точністю не можна", — додав Робісон.

На відео B.flemingi знаходиться у висячому положенні, що може виглядати трохи незвично, проте це частина процесу полювання батофілів, яка дозволяє їм нерухомо висіти у воді, доки здобич не опиниться в межах досяжності. Потім вони вгризаються своїми великими зубами в будь-яку істоту, яка опинилась на їхньому шляху.

Навколо B.flemingi залишається багато загадок, але точно відомо, що риба мешкає в товщі води разом з багатою різноманітністю видів, включаючи кальмарів, ракоподібних та черв'яків, а також деяких хижих морських ссавців.