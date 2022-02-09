Не схожий на білу акулу. Вчені з'ясовують, як насправді виглядав мегалодон

Експерти відзначають, що дізнатися, як саме виглядав хижак, ґрунтуючись лише на його скам'янілих зубах та хребцях, майже неможливо.

На більшості зображень вимерлої акули – мегалодону — вона дуже схожа на збільшену версію свого сучасного родича, великої білої акули, пише New Atlas.

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Однак, згідно з новим дослідженням вчених, насправді він міг виглядати зовсім інакше. Оскільки хрящові скелети доісторичних акул зазвичай погано скам'яніють, єдиний речовий доказ існування мегалодону — це його скам'янілі зуби та деякі хребці.

[ + – ] Єдиний речовий доказ існування мегалодону — це його скам'янілі зуби та деякі хребці

Оскільки ці частини так подібні на частини великої білої акули та її родичів, які належать до загону ламноподібних, дослідники дійшли висновку, що мегалодон теж належить до цього загону. Також вчені вважають, що мегалодон, як і біла акула, був частково теплокровним хижаком.

Коли потрібно було припустити, як виглядав мегалодон, вчені попередньо проаналізували фізичну форму 5 видів сучасних теплокровних ламноподібних. Це дозволило дослідникам встановити середню форму плавників та тіла мегалодону як оцінку його зовнішнього вигляду.

[ + – ] Зуб мегалодону порівняно із зубом білої акули

У новому дослідженні, яке провели під керівництвом біолога Філіпа Стернеса з Каліфорнійського університету, вчені поставили за мету з'ясувати, чи є в 5 раніше проаналізованих видів якісь зовнішні ознаки, що відрізняють їх від решти 10 видів ламноподібних.

Так вчені з'ясували, що деякі з них холоднокровні й виглядають зовсім інакше, ніж велика біла акула. Яскравим прикладом цього є пелагічна великорота акула та акула-домовик. Порівнюючи форми голови, плавників і тіла всіх 15 видів, дослідники зрештою не виявили жодних закономірностей, що відрізняють 5 ламноподібних акул від інших.

[ + – ] Зображення акули-домовика

"Теплокровність не робить вас акулою іншої форми", — наголосив Стернс.

На думку дослідників, не варто будувати зовнішній вигляд мегалодону на основі форм сучасних сімейств. Потрібно шукати головну підказку — скам'янілість мегалодону, що збереглася.

Нагадаємо, що в січні минулого року за допомогою останків зубів мегалодону, вчені змогли дізнатися про нові факти про його народження і вагітність. Також вони визначили його вік.