Детеныши мегалодона пожирали своих братьев и сестер в утробе матери, - ученые

Благодаря останков зубов мегалодона, исследователи смогли пролить свет на новые факты о его рождении и беременности, а также установить его возраст.

Мегалодон — самый крупный вид акул, когда-либо существовавший в истории Земли, использовал ужасные методы, чтобы получить фору в жизни дикого океана. Согласно новым исследованиям, при рождении детеныши мегалодона (Otodus megalodon) были крупнее большинства людей, пишет Science Alert.

Они вылупливались в утробе матери и рождались живыми. Точно так же, как и современные акулы, рождающие живых детенышей, они росли, поедая своих невылупившихся братьев и сестер в утробе матери.

"Результаты этой работы проливают новый свет на историю жизни мегалодона, не только о том, как он рос, но и как развивались его эмбрионы, как он рожал свое потомство и как долго мог жить", — сказал палеонтолог Мартин Беккер из Университета Уильяма Патерсона.

С помощью палеонтологических летописей, ученые получили множество свидетельств существования мегалодона. Гигантские звери жили от 23 млн. до 3,6 млн. лет назад, доминируя над миром океана.

А поскольку акулы непрерывно теряют и отращивают зубы на протяжении всей своей жизни, палеонтологи обнаружили их в множестве древних окаменелостях. Но это в основном все, что они нашли. Скелеты акул — хрящи, а не кости, так что почти все, что мы знаем о мегалодоне, было изучено посредством его гигантских зубищ.

Так, исходя из полученных данных, мы знаем, что мегалодон вырастал примерно до 15 м в длину и с открытой челюстью до 3,4 м в высоту. Однако, несмотря на то, что зубы составляют основную часть окаменелостей мегалодона, некоторые позвонки все же удалось извлечь.

И именно из нескольких таких позвонков, размещенных в Королевском бельгийском институте естественных наук, ученые смогли узнать о ранней жизни этих загадочных животных немного больше.

Фото: DePaul University/Kenshu Shimada

Видите ли, по мере того как акулы растут, растут и их позвонки, которые откладываются слоями подобно кольцам деревьев. Ученые отобрали 15 таких позвонков, предположительно принадлежавших одной и той же акуле, и подвергли их рентгеновской микрокомпьютерной томографии. Предыдущий анализ этих позвонков показал, что существо было около 9 м в длину. Подсчитав кольца роста, команда также определила, что мегалодону было 46 лет, когда он умер.

Затем они пристальнее присмотрелись к самому большому позвонку, ища явление, которое происходит у акул при рождении, а именно — изменение угла в ростовых кольцах. Из этого они смогли определить, насколько большим был позвонок, когда акула только родилась и сделать вывод о ее размере.

Так они выяснили, что младенец мегалодона был около 2 м в длину. Это может свидетельствовать о существовании самого большого детеныша акулы, но, что еще важно, так это тот факт, что они рождались живимы.

Хотя большинство современных акул откладывают яйца, есть и такие, которые воспроизводят свое потомство посредством живорождения. К таким относятся ламнообразные — отряд, включающий в себя акул-мако, лисьих акул и белых.

Более того, это исследование раскрывает некоторые ключи к беременности и рождению мегалодонов, потому что иногда эмбриональные ламнообразные акулы практикуют внутриутробный каннибализм. Еще не родившиеся детеныши даже были замечены, плавающими между матками матери и поедающими "конкурентов", также они могут заниматься оофагией — поеданием яиц. Стоит отметить, что некоторые идут еще дальше, к примеру, детеныши серой песчаной акулы поедают друг друга уже после рождения.

Несмотря на то, что в результате количество живых детенышей уменьшается, считается, что выжившие имеют больше преимуществ, поскольку они рождаются крупнее и сильнее, чем если бы они просто вылупились и не принимали участие в "каннибалистическом пире".

Полученная новая информация о мегалодоне может помочь выяснить как он конкурировал с другими доисторическими животными, как использовал питомники, как вписывался в свой дикий водны мир, а также определить его место в семейном древе акул.

"Мегалодон — одно из крупнейших хищников, когда-либо существовавших на Земле. Расшифровка его параметров роста имеет решающее значение для понимания роли крупных плотоядных животных в контексте эволюции морских экосистем", — заключил палеобиолог Кеншу Симада из Университета Де Пола.