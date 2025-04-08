Когда на Земле впервые появились млекопитающие и как они выглядели: ученые дали ответ

За миллиарды лет истории Земля успела стать домом для невероятного количества жизни: некоторые виды давно вымерли, а другие продолжают процветать до си пор. Но когда на нашей планете впервые появились млекопитающие и сосуществовали ли они с одними из самых грозных хищников на планете — динозаврами?

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Об этом пишет IFLScience.

Если бы у нас была машина времени и мы могли бы отправиться в триасовый период, на 252-201 миллиона лет назад, мы бы встретили не только древние виды динозавров, но также и некоторых из самых ранних известных млекопитающих, которые бродили по планете.

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Сегодня на Земле обитает более 5000 видов млекопитающих — от розовых речных дельфинов в реке Амазонка до песца в альпийской тундре. Млекопитающие по всему земному шару невероятно отличаются по внешнему виду и поведению, однако у них также есть общий набор характеристик, отличающих от других классов животных, например, птиц и рептилий. К таким характеристикам относятся:

теплокровность;

выработка молока;

живорождение.

По словам исследователей, родословную всех этих видов можно проследить до ранних млекопитающих, которые успешно сосуществовали с такими грозными хищниками как динозавры. Фактически, самые древние известные окаменелости млекопитающих датируются впечатляющими 225 миллионами лет.

Предыдущие исследования показали, что это был период интенсивных изменений, с эволюционной точки зрения, последовавший за Великим вымиранием, уничтожившим до 90% жизни на Земле. Ископаемые данные, имеющиеся у науки сегодня, свидетельствуют о том, что древние млекопитающие, как правило, были небольшими, ночными и внешне напоминали грызунов.

Самое раннее млекопитающее, известное сегодня — это Brasilodon quadrangularis — крошечное существо, которое ученые описывают как маленькое и "похожее на землеройку". Данные указывают на то, что самое раннее млекопитающее, вероятно, достигало всего 20 сантиметров в длину и, как считают ученые, большую часть проводило в подземных норах.

До открытия бразилодона морганукодон был старейшим известным млекопитающим и, как и бразилодон, больше всего напоминал современную землеройку. Окаменелости морганукодона датируются примерно 205 миллионами лет назад, и исследования показывают, что эти существа питались хрустящими насекомыми, такими как жуки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые воссоздали геном прадедушки всех млекопитающих: некоторые связи не менялись 300 млн лет.