Коли на Землі вперше з'явилися ссавці і який вони мали вигляд: учені дали відповідь

За мільярди років історії Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості життя: деякі види давно вимерли, а інші продовжують процвітати й досі. Але коли на нашій планеті вперше з'явилися ссавці та чи співіснували вони з одними з найгрізніших хижаків на планеті — динозаврами?

Related video

Про це пише IFLScience.

Якби у нас була машина часу і ми могли б відправитися в тріасовий період, на 252-201 мільйон років тому, ми б зустріли не тільки стародавні види динозаврів, а й також і деяких з найбільш ранніх відомих ссавців, які блукали по планеті.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сьогодні на Землі мешкає понад 5000 видів ссавців — від рожевих річкових дельфінів у річці Амазонка до песця в альпійській тундрі. Ссавці по всій земній кулі неймовірно різняться за зовнішнім виглядом і поведінкою, однак у них також є загальний набір характеристик, що відрізняють від інших класів тварин, наприклад, птахів і рептилій. До таких характеристик належать:

теплокровність;

вироблення молока;

живонародження.

За словами дослідників, родовід усіх цих видів можна простежити до ранніх ссавців, які успішно співіснували з такими грізними хижаками як динозаври. Фактично, найдавніші відомі скам'янілості ссавців датуються дивовижними 225 мільйонами років.

Попередні дослідження засвідчили, що це був період інтенсивних змін, з еволюційного погляду, що наступив за Великим вимиранням, яке знищило до 90% життя на Землі. Викопні дані, наявні у науки сьогодні, свідчать про те, що стародавні ссавці, як правило, були невеликими, нічними та зовні нагадували гризунів.

Найраніший ссавець, відомий сьогодні — це Brasilodon quadrangularis — крихітна істота, яку вчені описують як маленьку і "схожу на землерийку". Дані вказують на те, що найраніший ссавець, імовірно, сягав лише 20 сантиметрів завдовжки й, як вважають вчені, більшу частину проводив у підземних норах.

До відкриття бразилодона морганукодон був найстарішим відомим ссавцем і, як і бразилодон, найбільше нагадував сучасну землерийку. Скам'янілості морганукодона датуються приблизно 205 мільйонами років тому, і дослідження показують, що ці істоти харчувалися хрусткими комахами, такими як жуки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відтворили геном прадідуся всіх ссавців: деякі зв'язки не змінювалися 300 млн років.