Вчені відтворили геном прадідуся всіх ссавців: деякі зв'язки не змінювалися 300 млн років

Довелося дослідити набори ДНК понад трьох десятків видів, що живуть нині, щоб реконструювати геном прародителя.

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Прадідусь усіх ссавців на Землі ходив по планеті приблизно 180 мільйонів років тому. Саме його вчені вважають найранішим відомим предком усіх ссавців від синіх китів, коал, носорогів і навіть нас, людей, пише New Atlas.

Міжнародна група вчених задалася ідеєю відновити геном предка, який давно помер. Для цього вчені вивчили набори ДНК понад трьох десятків видів, що живуть нині. До цього списку також увійшли геноми людей, ламантинів, мишей, кроликів, вомбатів та панголін. Вчені порівняли цю групу з геномами курей та китайських алігаторів, які не належать до класу ссавців.

Під час дослідження вчені виявили 1215 блоків генів, які послідовно повторюються в одній і тій же хромосомі у всіх 32 видів ссавців, які вони вивчали.

Проаналізувавши отримані дані дослідники вважають, що у нашого далекого предка та прабатька була 21 хромосома, зокрема дві статеві та 19 автосомних. Вчені також виявили 9 повних хромосом або їх фрагментів, у яких порядок генів збігався з хромосомами сучасних птахів — виходить, деякі генетичні послідовності залишалися стабільними протягом понад 300 мільйонів років.

[ + – ] Генеалогічне дерево ссавців Фото: генеалогическое древо млекопитающих

Однак вчені виявили менш стійкі до поломок та перебудов послідовності генів — мабуть, саме вони керували генетичною еволюцією.

Дослідники також змогли прокрутити розвиток хромосом уперед та виявили перебудови у різних лініях. Наприклад, близько 66 мільйонів років тому, коли на Землі вимерли динозаври, а панівною групою стали ссавці, сталося прискорення генетичної перебудови.

Нагадаємо, понад 300 мільйонів років тому, у кам'яновугільний період, ссавці відокремилися від решти представників царства хребетних. Рисами, що відрізняють їх від риб, рептилій, птахів та земноводних, стали молочні залози для вирощування потомства, хутро або волосся, область неоторексу в головному мозку та три кістки середнього вуха.

Раніше Фокус писав про те, що всім масовим вимиранням на Землі передувала одна й та сама подія — вчені розповіли про цих вісників смерті.