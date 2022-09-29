Ученые воссоздали геном прадедушки всех млекопитающих: некоторые связи не менялись 300 млн лет

Пришлось исследовать наборы ДНК более трех десятков живущих ныне видов, чтобы реконструировать геном прародителя.

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Прадедушка всех млекопитающих на Земле ходил по планете приблизительно 180 миллионов лет назад. Именно его ученые считают самым ранним известным предком всех млекопитающих от синих китов, коал, носорогов и даже нас, людей, пишет New Atlas.

Международная группа ученых задалась идеей восстановить геном давно умершего предка. Для этого ученые изучили наборы ДНК более трех десятков живущих ныне видов. В этот список также вошли геномы людей, ламантинов, мышей, кроликов, вомбатов и панголин. Ученые сравнили эту группу с геномами кур и китайских аллигаторов, которые не относятся к классу млекопитающих.

В ходе исследования ученые обнаружили 1215 блоков генов, которые последовательно повторяются в одной и той же хромосоме у всех 32 видов млекопитающих, которые они изучали.

Проанализировав полученные данные исследователи считают, что у нашего далекого предка и прародителя была 21 хромосома, в том числе две половые и 19 аутосомных. Ученые также обнаружили 9 полных хромосом или их фрагментов, в которых порядок генов совпадал с хромосомами современных птиц — выходит, что некоторые генетические последовательности оставались стабильными на протяжении более 300 миллионов лет.

[ + – ] Генеалогическое древо млекопитающих Фото: ISEM/University of Montpellier

В то же время ученые обнаружили менее устойчивые к поломкам и перестройкам последовательности генов — по видимому, именно они управляли генетической эволюцией.

Исследователи также смогли прокрутить развитие хромосом вперед и обнаружили перестройки в разных линиях. Например, около 66 миллионов лет назад, когда на Земле вымерли динозавры, а доминирующей группой стали млекопитающие, произошло ускорение генетической перестройки.

Напомним, более 300 миллионов лет назад, в каменноугольный период, млекопитающие отделились от остальных представителей царства позвоночных. Чертами, отличающими их от рыб, рептилий, птиц и земноводных, стали молочные железы для выкармливания потомства, мех или волосы, область неоторекса в головном мозге и три кости среднего уха.

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