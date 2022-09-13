Вестники смерти. Всем массовым вымираниям на Земле предшествовало одно и то же событие

Исследователи обнаружили, что стало причиной крупнейших и самых разрушительных извержений вулканов на планете.

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За последние 600 миллионов лет на Земле произошло пять крупных массовых вымираний. Часть из них хорошо изучены, другие же остаются загадкой. Новое исследование ирландских ученых пролило свет на эти разрушительные события, пишет Daily Mail.

В новом исследовании сотрудники колледжа Тринити в Дублине изучили древнейшие отложения твердой породы (аргиллита). Образцы были взяты в скважине на глубине более полутора километров вблизи Уэльса. Подробное изучение химического состава полученных образцов свидетельствует о том, что крупнейшие извержения вулканов, истребившие жизнь на Земле были вызваны неестественным движением континентальных плит.

Ведущий автор нынешнего исследования Миша Рул, отмечает, что ранее ученые считали, что начало вулканической сверхактивности напрямую связано с подъемом магмы из глубин Земли и мантийными шлейфами. Однако новое исследование ставит под сомнение данное утверждение.

Ученые пришли к выводу, что вулканическая сверхактивность напрямую связана с неестественной скоростью движения континентальных плит. Так, в обычное время они двигаются со скоростью нескольких сантиметров в год. Но в периоды сверхсильных извержений вулканов, которые влекут за собой гибель всего живого на планете, они замедляются. Ученые считают, что меньшая скорость позволяет "просочиться" на поверхность Земли и вызвать сверхактивность вулканов.

[ + – ] Модель, связывающая снижение скорости движения Африканской континентальной плиты с усилением термической эрозии мантии и коры. Фото: Trinity College Dublin

В ходе исследования ученые из колледжа Тринити сосредоточились на изучении событий тоарского периода — чуть более 180 миллионов лет назад. Именно этот период отмечается сильнейшими климатическими и экологическими изменениями. В ходе исследования, ученые создали модель движения континентальных плит, соответствующее тому периоду. Оно показало, что резкие изменения климата и масштабный выброс парниковых газов в то время совпал с вулканической сверхактивностью. В результате ученые считают, что скорость движения континентальных плит, а точнее их замедление, способны контролировать начало и продолжительность сверхмощной вулканической активности на Земле.

Сотрудники Тринити-колледжа считают, что полученные ими данные помогут в дальнейшем узнать больше об углеродном цикле Земли и возможно, даже предупредить наступление переломных моментов в климатической системе планеты.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что точку в существовании всего живого на планете поставит пока неизвестный супервулкан.