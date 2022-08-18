Конец света придет откуда не ждали: точку поставит извержение пока неизвестного супервулкана

Исследователи Кембриджского университета обеспокоены количеством неизученных и потенциально опасных вулканов.

В прошлом году на экраны вышел фильм "Не смотри вверх", который отлично показывает, как общество может закрывать глаза на потенциальные угрозы. Вот и сегодня ученые из Кембриджского университета бьют тревогу — привычный ход развития цивилизации может нарушить извержение вулкана, пишет Express.

Ученые заявляют, что с вероятностью один к шести нас ждет сильнейшее извержение вулкана, которое по своей силе сможет сравниться со столкновением Земли с астероидом диаметром в 1 километр. Последствия такого "удара" для цивилизации и планеты могут быть сокрушительными — нас ждут резкие изменения климата и нарушения цепочек поставок и снабжения продовольствием.

Несмотря на столь устрашающие прогнозы правительства стран тратят сотни миллионов на подготовку Земли к столкновению с астероидом, забывая, что статистически в следующие 100 лет извержение вулкана — более вероятный сценарий.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature. Ученые отмечают, что уже сейчас необходимо увеличить финансирование исследований неизученных вулканов, расширить наблюдения и изучение магмы. Чтобы в дальнейшей перспективе иметь возможность предотвратить полное опустошение Земли.

[ + – ] Прошлогоднее извержение вулкана на острове Тонга. Фото: Maxar/Getty Images

Команда Кембриджского университета отмечает, что прошлогоднее извержение вулкана на острове Тонга было наиболее мощным из всех, когда-либо зарегистрированных современными приборами. Однако исследования показывают, что раз в 625 лет происходит извержение куда более глобальное — в 10, а то и сто раз мощнее.

Согласно данным ученых, последнее извержение силой 7 баллов произошло в Индонезии в 1815 году. Последствия были сокрушительными — более 100 тысяч человек погибли, глобальная температура упала на 1 градус, что повлекло голод, эпидемиям болезней и массовыми насильственными восстаниями. Все эти последствия обошлись миру в триллионы.

[ + – ] Воздействие супервулкана Йеллоустоун может быть разрушительным Фото: Express

Сегодня ученые настаивают на более тщательном изучении опасных вулканов, о существовании которых мировое сообщество даже не подозревает. Исследователи считают, что наименее изученными являются морские и озерные ядра, особенно в менее развитых регионах, таких как Юго-Восточная Азия. В результате научному сообществу может быть неизвестно даже об относительно недавних извержениях.

Напоминим, ранее Фокус писал о том, как появился самый активный вулкан на Земле — Килауэа, который находится на Гавайях.