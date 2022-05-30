Родился на 100-километровой глубине: как появился самый активный вулкан на Земле

Новое исследование предполагает, что изначальный резервуар магмы, которая вырывается на поверхность, находится гораздо глубже, чем считалось раньше.

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Вулкан Килауэа, который находится на Гавайях, считается самым активным вулканом в мире. Предыдущее исследование показало, что возможный источник магмы, выходящей на поверхность находится на глубине 11 км. Но новое исследование предполагает, что изначальный резервуар магмы находится на глубине более чем 90 километров под земной корой, сообщает ScienceAlert.

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Согласно текущим представлениям о рождении вулкана Килауэа, то он появился в результате прорыва сквозь воды Тихого океана застывших твердых магматических пород примерно 100 тысяч лет назад. Этому прорыву предшествовало проникновение потока магмы, в результате смещения Тихоокеанской тектонической плиты в период между 210 и 280 тысяч лет назад.

Но точно определить глубину изначального резервуара магмы невероятно трудно. Но ученым из Университета Монаш в Австралии удалось найти и проанализировать оригинальные породы, которые были выброшены с глубины и это позволяет предположить, что вулкан Килауэа "родился" на глубине более 90 км и даже возможно на глубине в примерно 100 км.

[ + – ] Изверженияе вулкана Килауэа в 1983 году Фото: wikipedia

Ученые выяснили, что горные породы, из которых изначально образовался этот вулкан содержат набор редкоземельных элементов, которые могут быть созданы только одним способом.

"Мы обнаружили, что образцы горной породы могут быть получены только путем кристаллизации и фракционной кристаллизации граната", — говорит Лаура Миллер из Университета Монаш.

Гранат — это минерал, который может образовываться, когда магма подвергается высокому давлению и температуре на глубине более 90 километров под земной корой. Таким образом, ученые считают, что первоначальное извержение магмы, что привело к созданию вулкана Килауэа произошло на той же глубине или даже глубже.

[ + – ] Извержение вулкана Килауэа в 2020 году Фото: wikipedia

"Наше исследование бросает вызов существующим представлениям о том, что фракционная кристаллизация может происходить только близко от поверхности. Мы предполагаем, что этот процесс может происходить глубже и ранней стадией рождения этого вулкана был магматический источник на глубине более 90 км", — говорит Миллер.

Несмотря на то, что первоначальные источники появления некоторых других вулканов в мире также находятся достаточно глубоко под поверхностью, все же первоначальный магматический источник вулкана Килауэа, кажется, находится намного глубже, чем у большинства других вулканов. Но ученые пока не знают, почему так произошло.

Последнее на сегодня извержение вулкана Килауэа, высота которого над уровнем моря составляет 1247 м, произошло 29 сентября 2021 года.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что к появлению воды на Луне имеют непосредственное отношение вулканы на спутнике Земли.

Также ученые выяснили, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года было таким же мощным, как и знаменитое извержение вулкана Кракатау в 1883 году.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что вулканы убили Венеру и чуть не уничтожили Землю, и рассказывает, как именно это произошло.