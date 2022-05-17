Извержение вулкана Тонга было таким же мощным, как Кракатау в 1883 году, – ученые

Исследователи считают, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало появление огромных атмосферных волн, которые способствовали появлению предшественников цунами в океане.

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Результаты новых исследований показывают, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало появление атмосферных гравитационных волн, которые несколько раз пронеслись вокруг планеты. Также эти волны вызвали метеоцунами – небольшие волны в океане, которые предшествовали появлению цунами из-за извержения вулкана, сообщает ScienceAlert.

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Исследование Робина Матозы из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показало, что атмосферные волны, которые появились из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай являются беспрецедентным событием за последние более, чем 100 лет. Последний раз такие волны в атмосфере вызвало извержение вулкана Кракатау в 1883 году, которое было одним из самых разрушительных в истории. Также извержение, которое произошло в январе 2022 года в Тихом океане было на порядок сильнее, чем известное мощное извержение вулкана Сент-Хеленс в США в 1980 году.

[ + – ] Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай Фото: NASA

А исследование Тацуя Кубота из Национального исследовательского института наук о Земле в Японии, показало, что атмосферные волны, вызванные извержением вулкана Тонга также вызвали серию небольших быстро перемещающихся метеоцунами, которые достигли берега за несколько часов до обычных цунами, вызванных извержением вулкана.

[ + – ] Извержение вулкана Кракатау в 2008 году, фотографий извержения 1883 года не существует Фото: wikipedia

"Эти цунами-предшественники были зафиксированы не только в Тихом океане, но и в Атлантическом и даже в Средиземном море. Их высота составляла всего несколько сантиметров", — говорит Тацуя Кубота.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай находится примерно в 65 км к северо-западу от столицы островного государства Тонга Нукуалофы. Это один из самых известных подводных вулканов в Тихом океане. Во время извержения вулкана поток газа и вулканических частиц достиг третьего слоя атмосферы – мезосферы, которая находится на высоте от 40 до 90 км. Это был самый высокий вулканический выброс за всю историю спутниковых наблюдений. По словам ученых, во время извержения освободилось такое количество энергии, которое можно сравнить со взрывом 100 атомных бомб, таких как была сброшена на Хиросиму.

[ + – ] Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай Фото: ScienceAlert

После извержения вулкана Робин Матоза и его коллеги занялись изучением атмосферных гравитационных волн, которые появились в результате взрыва. Для этого они воспользовались как наземными, так и космическими наблюдениями.

В результате ученые выяснили, что среди остальных атмосферных волн особенно заметными были так называемые волны Лэмба. Они похожи на звуковые волны тем, что вызывают вибрации в среде, через которую они проходят.

Такие волны регистрируются достаточно редко, потому что они возникают только в результате огромных взрывов в атмосфере или во время очень мощных извержений вулканов. По словам Матоза, если извержение небольшое, то этих волн нет.

[ + – ] Извержение вулкана Сент-Хеленс, которое произошло в 1980 году Фото: wikipedia

Ученые выяснили, что волны Лэмба, которые появились из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай появились даже на высоте в 450 км. За 6 дней после извержения эти волны четыре раза обогнули Землю в одном направлении и три раза в другом.

По словам Тацуя Кубота, согласно историческим записям извержение вулкана Кракатау в 1883 году создало волны Лэмба, которые обогнули Землю такое же количество раз.

Фокус уже писал о том, что ученые из Бирмингемского университета уже заявляли о появлении атмосферных волн в результате извержения подводного вулкана Тонга. Их исследование было посвящено тому, как события на Земле влияют на атмосферу и на околоземное пространство.

Также Фокус писал о том, что извержение подводного вулкана Тонга вызвало 590 000 ударов молнии. И таких событий раньше ученые не наблюдали.