Виверження вулкана Тонга було таким самим потужним, як Кракатау в 1883 році, — вчені

Дослідники вважають, що виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило появу величезних атмосферних хвиль, які сприяли появі попередників цунамі в океані.

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Результати нових досліджень показують, що виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило появу атмосферних гравітаційних хвиль, які кілька разів пронеслися навколо планети. Також ці хвилі викликали метеоцунамі — невеликі хвилі в океані, які передували появі цунамі через виверження вулкана, повідомляє ScienceAlert.

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Дослідження Робіна Матози з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі показало, що атмосферні хвилі, що виникли через виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, є безпрецедентною подією за останні більш ніж 100 років. Востаннє такі хвилі в атмосфері викликало виверження вулкана Кракатау в 1883 році, яке було одним із найруйнівніших в історії. Також виверження, яке відбулося в січні 2022 року в Тихому океані, було набагато сильніше, ніж відоме потужне виверження вулкана Сент-Геленс у США в 1980 році.

[ + – ] Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай Фото: ISS

А дослідження Тацуя Кубота з Національного дослідницького інституту наук про Землю в Японії показало, що атмосферні хвилі, викликані виверженням вулкана Тонга, також викликали серію невеликих метеоцунамі, що швидко переміщуються та досягли берега за кілька годин до звичайних цунамі, викликаних виверженням вулкана.

[ + – ] Виверження вулкана Кракатау у 2008 році, фотографій виверження 1883 року не існує Фото: wikipedia

"Ці цунамі-попередники були зафіксовані не тільки в Тихому океані, а й в Атлантичному та навіть у Середземному морі. Їхня висота становила лише кілька сантиметрів", — говорить Тацуя Кубота.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай розташований приблизно за 65 км на північний захід від столиці острівної держави Тонга Нукуалофи. Це один із найвідоміших підводних вулканів у Тихому океані. Під час виверження вулкана потік газу та вулканічних частинок досяг третього шару атмосфери — мезосфери, що розташована на висоті від 40 до 90 км. Це був найвищий вулканічний викид за всю історію супутникових спостережень. За словами вчених, під час виверження звільнилася така кількість енергії, яку можна порівняти з вибухом 100 атомних бомб, таких, яку скинули на Хіросіму.

[ + – ] Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай Фото: ScienceAlert

Після виверження вулкана Робін Матоза та його колеги зайнялися вивченням атмосферних гравітаційних хвиль, що виникли внаслідок вибуху. І тому скористалися як наземними, так і космічними спостереженнями.

Через війну вчені з'ясували, що з інших атмосферних хвиль особливо помітними були звані хвилі Лемба. Вони схожі на звукові хвилі тим, що викликають вібрації в середовищі, через яке вони проходять.

Такі хвилі реєструються досить рідко, тому що вони виникають тільки внаслідок величезних вибухів в атмосфері або під час потужних вивержень вулканів. За словами Матоза, якщо виверження невелике, то цих хвиль немає.

[ + – ] Виверження вулкана Сент-Геленс, яке відбулося в 1980 році Фото: wikipedia

Учені з'ясували, що хвилі Лемба, які виникли через виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, з'явилися навіть на висоті в 450 км. За 6 днів після виверження ці хвилі чотири рази обійшли Землю в одному напрямку та три рази в іншому.

За словами Тацуя Кубота, згідно з історичними записами виверження вулкана Кракатау в 1883 створило хвилі Лемба, які обійшли Землю таку ж кількість разів.

Фокус уже писав про те, що вчені з Бірмінгемського університету вже заявляли про появу атмосферних хвиль у результаті виверження підводного вулкана Тонга. Їхнє дослідження було присвячене тому, як події на Землі впливають на атмосферу та на навколоземний простір.

Також Фокус писав про те, що виверження підводного вулкана Тонга викликало 590 тисяч ударів блискавки. І таких подій раніше вчені не спостерігали.