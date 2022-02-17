Лють із надр Землі. Виверження підводного вулкана Тонги викликало 590 000 ударів блискавки (відео)

Велике виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай досі досліджують учені. Виявилося, що виверження викликало надзвичайно потужні блискавки.

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, яке відбулося в січні цього року, викликало не лише появу рекордної кількості попелу, викинутого в повітря, а й появу однієї з найбільших вулканічних блискавок за всю історію спостережень, повідомляє Daily Mail.

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За даними наземної глобальної мережі виявлення блискавок GLD360, виверження підводного вулкана в Тихому океані за три дні викликало майже 590 тисяч ударів блискавки, що було несхоже ні на що за всю історію спостережень. За словами метеоролога Чіса Вагаскі, ця кількість значно перевищує кількість ударів блискавки під час виверження вулкана Кракатау в Індонезії у 2018 році.

"Під час виверження Кракатау в грудні 2018 року ми зафіксували приблизно 340 тисяч ударів блискавки, а тут 400 тисяч сталося лише за кілька годин, і це неймовірно", — каже Вагаскі.

[ + – ] За даними наземної глобальної мережі виявлення блискавок GLD360, виверження підводного вулкана в Тихому океані за три дні викликало майже 590 тисяч ударів блискавки. Фото: Daily Mail

За даними GLD360, приблизно 56% блискавок вдарили по поверхні островів неподалік чи океану. Інші 44% ударів блискавки, ймовірно, сталися всередині шлейфу з попелу або між хмарами. За словами Вагаскі, виверження вулкана викликає два основні види блискавок – сухозарядні та крижані.

Перші з'являються, коли шлейф від виверження має висоту до 4 км, а попіл, каміння та розколоті частинки лави труться одне об одного, накопичуючи достатній заряд, щоб викликати удар блискавки.

Другі з'являються, коли шлейф від виверження досягає висоти 12 км, коли вода може замерзнути. У разі вулканічних вивержень ця вода, як правило, надходить із магми, тоді як при звичайних блискавках вона утворюється з хмар.

[ + – ] За даними GLD360, приблизно 56% блискавок вдарили по поверхні островів неподалік чи океану. Інші 44% ударів блискавки, ймовірно, сталися всередині шлейфу з попелу або між хмарами Фото: Daily Mail

За словами метеоролога, під час виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай мали місце обидва види блискавок.

"Зараз учені продовжують проводити дослідження, щоб дізнатися, що стало причиною такого найсильнішого виверження, яке було одним із найбільших за всю історію спостережень. А також чому з'явилася така кількість блискавок", — каже Вагаскі.

[ + – ] За даними NASA, потужність виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай відповідала потужності вибуху від 5 до 30 млн тонн у тротиловому еквіваленті Фото: Daily Mail

За даними NASA, потужність виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай відповідала потужності вибуху від 5 до 30 млн тонн у тротиловому еквіваленті. Цей підводний вулкан, що розташований у південній частині Тихого океану, викинув в атмосферу попіл і каміння на висоту до 40 км. Виверження викликало землетрус силою 7,4 бала, що спричинило появу великого цунамі.

Нагадуємо, що виверження вулкана було видно з орбіти Землі, і супутники зняли момент вибуху.

Також виверження викликало серію "атмосферних гравітаційних хвиль", і вчені вважають, що вони можуть уплинути на навколоземний простір.