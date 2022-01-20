Виверження підводного вулкана Тонга в Тихому океані струсило космос, — учені

Могутнє виверження підводного вулкана біля островів Тонга в Тихому океані викликало серію так званих "атмосферних гравітаційних хвиль". Учені намагаються зрозуміти, як вони вплинуть на навколоземний простір.

15 січня 2022 року в Тихому океані сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Це виверження викликало землетрус, цунамі, а також величезний стовп попелу, що досяг стратосфери Землі, другого шару атмосфери над поверхнею. Учені вважають, що виверження також спричинило серію так званих "атмосферних гравітаційних хвиль", які зафіксували супутники в космосі. Дослідники намагаються зрозуміти, який вплив ці хвилі можуть чинити на космос, повідомляє ScienceAlert.

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Учені з Бірмінгемського університету розпочали дослідження, щоб зрозуміти, як змінюються верхні шари атмосфери Землі, що йдуть далеко в космос, під впливом подій на планеті. Зокрема після виверження вулканів.

"Це дослідження також допоможе нам краще зрозуміти, як виверження вулканів впливають на такі технології, як GPS", — говорить Гарет Дорріан із Бірмінгемського університету.

Верхні шари атмосфери Землі йдуть далеко в навколоземний простір, набагато вищий за лінію Кармана (на висоті 100 км), де офіційно починається космос. Вони сповнені атмосферних гравітаційних хвиль, які можуть створювати багато різних явищ, серед яких і геомагнітні бурі, викликані спалахами на Сонці, землетруси, виверження вулканів і грози.

Ці хвилі поширюються не тільки горизонтально, а й вертикально і досягають найвищих частин атмосфери нашої планети — іоносфери. Вона починається на висоті 65 км і йде до позначки 1 000 км вгору в навколоземний простір. Це набагато вище, ніж орбіта МКС — приблизно 400 км над поверхнею Землі.

[ + – ] Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

Коли атмосферні гравітаційні хвилі, викликані виверженням вулкана, або іншим явищем, досягають іоносфери, вони можуть викликати так звані "іоносферні перешкоди, що переміщаються". Це може вплинути на роботу та точність GPS.

"Найближчим часом ми зосередимо увагу на впливі виверження вулкана Тонга на атмосферу Землі. Також ми хочемо дізнатися, як виверження впливають на навколоземний простір і роботу високотехнологічних приладів", — говорить Дорріан.

За словами вчених, іоносфера є своєрідним прошарком між Землею і космосом, тому в процесі дослідження можна буде дізнатися, наскільки сильно впливають на цю частину навколоземного простору явища на Землі порівняно з космічними подіями.

Нагадуємо, що виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай було видно навіть з космосу. Супутники на орбіті навіть змогли зняти момент вибуху.