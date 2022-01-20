Извержение подводного вулкана Тонга в Тихом океане сотрясло космос, – ученые

Мощное извержение подводного вулкана у островов Тонга в Тихом океане вызвало серию так называемых "атмосферных гравитационных волн". Ученые пытаются понять, как они повлияют на околоземное пространство.

15 января 2022 года в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это извержение вызвало землетрясение, цунами, а также огромный столб пепла, который достиг стратосферы Земли, второго слоя атмосферы над поверхностью. Ученые считают, что извержение также вызвало серию так называемых "атмосферных гравитационных волн", которые зафиксировали спутники в космосе. Исследователи пытаются понять, какое влияние эти волны могут оказывать на космос, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Бирмингемского университета начали исследование, чтобы понять, как изменяются верхние слои атмосферы Земли, которые уходят далеко в космос, под воздействием событий на планете. В том числе и после извержения вулканов.

"Это исследование также может помочь нам лучше понять, как извержения вулканов влияют на такие технологии, как GPS", — говорит Гарет Дорриан из Бирмингемского университета.

Верхние слои атмосферы Земли уходят далеко в околоземное пространство, намного выше линии Кармана (на высоте 100 км), где официально начинается космос. Они наполнены атмосферными гравитационными волнами, которые могут создавать много разных явлений, среди которых и геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, землетрясения, извержения вулканов и грозы.

Эти волны распространяются не только горизонтально, но и вертикально и достигают самых высоких областей атмосферы нашей планеты — ионосферы. Она начинается на высоте 65 км и у уходит до отметки 1000 км вверх в околоземное пространство. Это намного выше, чем находится орбита МКС – примерно 400 км над поверхностью Земли.

[ + – ] Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

Когда атмосферные гравитационные волны, вызванные извержением вулкана, или другим явлением, достигают ионосферы, они могут вызывать так называемые "перемещающиеся ионосферные помехи". Это может повлиять на работу и точность GPS.

"В ближайшее время мы сосредоточим внимание на влиянии извержения вулкана Тонга на атмосферу Земли. Также мы хотим узнать как извержения влияют на околоземное пространство и работу высокотехнологичных приборов", — говорит Дорриан.

По словам ученых, ионосфера является своеобразной прослойкой между Землей и космосом, поэтому в ходе исследования можно будет узнать насколько сильно влияют на эту часть околоземного пространства явления на Земле по сравнению с космическими событиями.

Напоминаем, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай было видно даже из космоса. Спутники на орбите даже смогли заснять момент взрыва.