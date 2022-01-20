Извержение подводного вулкана Тонга в Тихом океане сотрясло космос, – ученые
Мощное извержение подводного вулкана у островов Тонга в Тихом океане вызвало серию так называемых "атмосферных гравитационных волн". Ученые пытаются понять, как они повлияют на околоземное пространство.
15 января 2022 года в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это извержение вызвало землетрясение, цунами, а также огромный столб пепла, который достиг стратосферы Земли, второго слоя атмосферы над поверхностью. Ученые считают, что извержение также вызвало серию так называемых "атмосферных гравитационных волн", которые зафиксировали спутники в космосе. Исследователи пытаются понять, какое влияние эти волны могут оказывать на космос, сообщает ScienceAlert.
Ученые из Бирмингемского университета начали исследование, чтобы понять, как изменяются верхние слои атмосферы Земли, которые уходят далеко в космос, под воздействием событий на планете. В том числе и после извержения вулканов.
"Это исследование также может помочь нам лучше понять, как извержения вулканов влияют на такие технологии, как GPS", — говорит Гарет Дорриан из Бирмингемского университета.
Верхние слои атмосферы Земли уходят далеко в околоземное пространство, намного выше линии Кармана (на высоте 100 км), где официально начинается космос. Они наполнены атмосферными гравитационными волнами, которые могут создавать много разных явлений, среди которых и геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, землетрясения, извержения вулканов и грозы.
Эти волны распространяются не только горизонтально, но и вертикально и достигают самых высоких областей атмосферы нашей планеты — ионосферы. Она начинается на высоте 65 км и у уходит до отметки 1000 км вверх в околоземное пространство. Это намного выше, чем находится орбита МКС – примерно 400 км над поверхностью Земли.
Когда атмосферные гравитационные волны, вызванные извержением вулкана, или другим явлением, достигают ионосферы, они могут вызывать так называемые "перемещающиеся ионосферные помехи". Это может повлиять на работу и точность GPS.
"В ближайшее время мы сосредоточим внимание на влиянии извержения вулкана Тонга на атмосферу Земли. Также мы хотим узнать как извержения влияют на околоземное пространство и работу высокотехнологичных приборов", — говорит Дорриан.
По словам ученых, ионосфера является своеобразной прослойкой между Землей и космосом, поэтому в ходе исследования можно будет узнать насколько сильно влияют на эту часть околоземного пространства явления на Земле по сравнению с космическими событиями.
Напоминаем, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай было видно даже из космоса. Спутники на орбите даже смогли заснять момент взрыва.