Извержение было видно с орбиты Земли: спутники засняли момент взрыва вулкана у Тонга (видео)

На видео показан момент, когда гладкая поверхность океана взрывается гигантским столпом пепла, дыма и воды.

На прошлой неделе в Тихом океане произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга Хаапай, который находится невдалеке от побережья островного государства Тонга. Извержение вулкана вызвало ряд цунами, которые затопили берега Тонга. Предупреждение о цунами были выпущены также в США, Австралии и Новой Зеландии, пишет Futurism.

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После этого был опубликован ряд снимков, сделанных спутниками GOES-West и Himawari-8, который удалось запечатлеть непосредственно момент извержения вулкана. Снимки были скомпилированы в короткое видео, поражающее масштабом произошедшего.

На видео гладкая поверхность океана вдруг взрывается гигантским столбом пепла, дыма и воды. Все происходящее на видео больше похоже на взрыв подводной бомбы, хотя по словам ученых, в геологическом смысле так все и было.

Созданное видео напоминает людям о том, насколько мощной может быть геологическая активность Земли.

"Ребята, мы живем на хрупком шаре из лавы в космосе", – пишут пользователи в Twitter.

Несмотря на пугающие кадры, извержение не нанесло большого ущерба. Известно, что с конца декабря 2021 года, согласно данным Смитсоновского института, вулкан Хунга-Тонга-Хунга Хаапай извергался множество раз. Некоторые периоды его активности длились до 30 минут, когда пепел, пемза, газ и пар влетали в небо.

Из-за высокой активности вулкана, он фактически поднимает из воды новые острова. Например, извержение 2014 года образовало целый новый остров.

Напомним, извержение вулкана было настолько сильным, что взрыв был слышен на расстоянии 800 метров. Больше остальных от извержения пострадала столица Тонга, которая находится всего в 65 километрах от вулкана.