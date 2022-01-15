На Тонга обрушилось цунами после извержения гигантского подводного вулкана (видео)

Извержение вулкана было настолько мощным, что его было слышно на расстоянии 800 км. Его также удалось заснять со спутника. Последующее цунами подтопило острова страны.

На островное государство Тонга обрушилось цунами после извержения вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Об этом сообщает BBC.

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На побережье столицы Тонги пришла большая вода. Город находится всего в 65 км от эпицентра извержения вулкана. По словам местных жителей, сперва они слышали звуки взрывов, после чего они увидели, что их дома начала заливать вода.

"Моим первым побуждением было спрятаться под столом, я схватила свою младшую сестру и закричала родителям и другим в доме, чтобы они сделали то же самое", — рассказала Мере Тауфа о произошедшем.

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Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай стало крупнейшим за последние 30 лет. По словам вулканолога из Оклендского университета профессора Шейна Кронина, в извержении примечательно то, что оно довольно быстро распространилось. На островах должно выпасть "много сантиметров пепла". Столб дыма поднялся на высоту 20 км.

[ + – ] Вид на извержение со спутника

Первые 8 минут извержения были слышны на расстоянии свыше 800 км. Звук доносился до островов Фиджи. На Фиджи, Вануату, части Австралии и других островах выпустили предупреждение о цунами. Сообщений о пострадавших на данный момент нет.

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В Новой Зеландии, которая находится более чем в 2300 км от Тонги, Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что в прибрежных районах на северном и восточном побережье Северного острова могут наблюдаться "сильные и необычные течения и непредсказуемые волны на берегу".

[ + – ] Момент извержение и последующего цунами

Напомним, на Канарах в конце декабря прекратилось извержение вулкана, которое продлилось 85 дней и 8 часов. во время извержения, лава обошла виллу на Канарах. Теперь ее называют "чудо-домом". Из-за контакта лавы с водой, на островах появлялись ядовитые облака.