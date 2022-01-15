На Тонґа обрушилося цунамі після виверження гігантського підводного вулкану (відео)

Виверження вулкана було настільки потужним, що його було чути на відстані 800 км. Його також вдалося зняти з супутника. Після цього цунамі підтопило острови країни.

На острівну державу Тонґа пішло цунамі після виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Про це повідомляє ВВС.

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На узбережжя столиці Тонґі прийшла велика вода. Місто знаходиться всього за 65 км від епіцентру виверження вулкана. За словами місцевих жителів, спочатку вони чули звуки вибухів, після чого вони побачили, що їхні будинки почало заливати водою.

"Моїм першим спонуканням було сховатися під столом, я схопила свою молодшу сестру і закричала батькам та іншим у домі, щоб вони зробили те саме", — розповіла Мері Тауфа про те, що сталося.

[ + – ] Машини їдуть від хвилі цунамі

Виверження підводного вулкана Хунг Тонга-Хунга Хаапай стало найбільшим за останні 30 років. За словами вулканолога з Оклендського університету професора Шейна Кроніна, у виверженні примітно те, що воно досить швидко поширилося. На островах має випасти "багато сантиметрів попелу". Стовп диму здійнявся на висоту 20 км.

[ + – ] Вигляд на виверження із супутника

Перші 8 хвилин виверження було чути з відривом понад 800 км. Звук долинав до островів Фіджі. На Фіджі, Вануату, частині Австралії та інших островах випустили попередження про цунамі. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

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У Новій Зеландії, що знаходиться більш ніж за 2300 км від Тонґі, Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що у прибережних районах на північному та східному узбережжі Північного острова можуть спостерігатися "сильні та незвичайні течії та непередбачувані хвилі на березі".

[ + – ] Момент виверження та наступного цунамі

Нагадаємо, на Канарах наприкінці грудня припинилося виверження вулкана, яке тривало 85 днів та 8 годин. під час виверження, лава обійшла віллу на Канарах. Тепер її називають "диво-домом". Через контакт лави з водою, на островах з'являлися отруйні хмари.