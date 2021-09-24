Лава вулкана обійшла віллу на Канарах: тепер її називають "чудо-будинком" (фото)

Усього лава зруйнувала майже 200 будинків і кілька бананових плантацій. Збережена будівля належить парі датських пенсіонерів Інзі та Раньє Кок, які не приїжджали на острів із початку пандемії коронавірусу.

У мережі з'явилося зображення будинку на іспанському острові Пальма (Канарські острови), якому вдалося уникнути знищення лавою після виверження вулкана Кумбре-Велья, що відбулося минулої неділі, 19 вересня. Користувачі вже встигли прозвати його "чудо-будинком", повідомляє BBC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, на знімку авторства Альфонсо Ескалеро зображений будинок, оточений річками лави. За даними іспанського видання El Mundo, будинок належить данським пенсіонерам Інзі та Раньє Кок, які не приїжджали на острів із початку пандемії коронавірусу.

"Хоча ми не можемо прийти (до будинку) зараз, ми раді, що він все ще стоїть", — сказала пара жінці на ім'я Ада Моннікендам, яка побудувала будинок зі своїм чоловіком.

За словами Моннікендам, у пари є друзі, які втратили житло через виверження.

"Вони не хочуть ні з ким розмовляти (з цього приводу), тому що почнуть плакати без зупинки… Сумно знати, що будинок там один і ніхто не може про нього подбати", — поділилася жінка.

За останніми даними, внаслідок виверження були зруйновані майже 200 будинків. Крім цього стихія знищила будівлі шкіл і деякі бананові плантації. До цього моменту евакуйовані приблизно 6 тисяч осіб.

[ + – ] Наслідки виверження вулкана

Тим часом місцева влада стверджує, що лава, яка наближається до моря, може викликати хімічну реакцію і призвести до викиду токсичних газів у взаємодії з водою.

У той же час експерти в цій галузі заявили, що лава наразі рухається "дуже повільно", тому незрозуміло, чи досягне потік моря.

Також уряд Канарських островів оголосив про плани купити два житлові комплекси для людей, які втратили свої будинки, а прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив прямий переліт із Пальми в Нью-Йорк, щоб виступити на поточній сесії Генасамблеї ООН і відразу ж повернутися на Канарські острови для спостереження за діями рятувальних служб.

Нагадаємо, в неділю, 19 вересня, відбулося виверження вулкана Кумбре-Велья — останнє таке явище було зафіксоване в 1971 році.

Також Фокус повідомляв, що на думку вулканологів, виверження може тривати кілька місяців.