Лава вулкана обошла виллу на Канарах: теперь ее называют "чудо-домом" (фото)

Всего лава разрушила около 200 домов и несколько банановых плантаций. Сохранившееся здание принадлежит паре датских пенсионеров Инге и Ранье Кок, которые не приезжали на остров с начала пандемии коронавируса.

В сети появилось изображение дома на испанском острове Пальма (Канарские острова), которому удалось избежать уничтожения лавой после извержения вулкана Кумбре-Вьеха, произошедшее в минувшее воскресенье, 19 сентября. Пользователи уже успели прозвать его "чудо-домом", сообщает BBC.

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По данным журналистов, на снимке авторства Альфонсо Эскалеро изображен дом, окруженный реками лавы. По данным испанского издания El Mundo, дом принадлежит датским пенсионерам Инге и Ранье Кок, которые не приезжали на остров с начала пандемии коронавируса.

"Хотя мы не можем прийти (к дому) сейчас, мы рады, что он все еще стоит", — сказала пара женщине по имени Ада Монникендам, которая построила дом со своим мужем.

По словам Монникендам, у пары есть друзья, которые потеряли жилье из-за извержения.

"Они не хотят ни с кем разговаривать (по этому поводу), потому что начнут плакать без остановки… Грустно знать, что дом там один и никто не может о нем позаботиться", — поделилась женщина.

По последним данным, в результате извержения были разрушены около 200 домов. Помимо этого стихия уничтожила здания школ и некоторые банановые плантации. К этому моменту эвакуированы приблизительно 6 тысяч человек.

[ + – ] Последствия извержения вулкана

Тем временем местные власти утверждают, что лава, которая приближается к морю, может вызвать химическую реакцию и привести к выбросу токсичных газов при взаимодействии с водой.

В то же время эксперты в этой области заявили, что лава на данный момент движется "очень медленно", поэтому неясно, достигнет ли поток моря.

Также правительство Канарских островов объявило о планах купить два жилищных комплекса для потерявших свои дома людей, а премьер-министр Испании Педро Санчес совершил прямой перелет из Пальмы в Нью-Йорк, чтобы выступить на текущей сессии Генассамблеи ООН и сразу же вернуться на Канарские острова для наблюдения за действиями спасательных служб.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября, произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха — последнее такое явление было зафиксировано в 1971 году.

Также Фокус сообщал, что по мнению вулканологов, извержение может продолжаться несколько месяцев.