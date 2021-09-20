"Извержение будет продолжаться", – вулканологи и правительство Канарских островов (видео)

Полиция до сотни офицеров и несколько вертолетов направили в район, где извержение было наиболее активным. Также на месте стихийного бедствия работают военные.

Извержение вулкана, которое уже привело к масштабным разрушениям на Канарских островах, в понедельник, 20 сентября, продолжится. Об этом, как сообщает El Pais, заявил региональный премьер-министра Анхель Виктор Торрес. Аналогичные заявления делают представители Испанского географического института.

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"Извержение может продлиться еще от нескольких дней до нескольких месяцев", — заявил вулканолог Джон Марти.

По его словам, вулкан уже выбросил более 20 тысяч тонн диоксида серы. При этом, поскольку в понедельник погода не была ветреной, работа аэропорта могла продолжаться без перерыва.

В то же время местные жители продолжают рассказывать о разрушениях, к которым привело извержение. По словам сорокалетнего мужчины по имени Альберто, который является жителем Эль-Параисо, на протяжении понедельника он наблюдал за стихийным бедствием, сидя на краю дороги LP3 в Таджуйе.

"Вчера я был не уверен, но сегодня они подтвердили, что лава поглотила мой дом. Это катастрофа", — сказал мужчина.

В свою очередь, Герхард Бек совместно с женой находились в военном лагере.

"Мы не знаем, что случилось с нашим домом, но мы опасаемся худшего. Мы едем в гостиницу на два дня. Они хорошо с нами обращались, но мы были очень напуганы, очень напуганы", — пояснил он.

Король Испании Филипп VI выразил свою поддержку местным жителям и местным властям. Он заявил, что внимательно о беспокойно следит за тем, как развиваются события на Канарах.

20 сентября полиция направила 92 офицера и четыре вертолета в район, где извержение было наиболее активным. Всего в операции принимали участие 200 офицеров Нацгвардии, а военные развернули на Ла-Пальме 67 человек и 30 автомобилей. Последние должны быть усилены до 180 человек и 57 автомобилей.

Жертв среди населения в результате извержения нет.

Извержение вулкана — Канары. Что известно?

На испанском острове Пальма (Канарские острова) после серии землетрясений слабой магнитуды началось извержение вулкана — впервые с 1971 года. Накануне скорость потоков лавы достигала 700 метров в час, сейчас скорость замедлилась до 300 метров в час. Несмотря на отсутствие жертв, покинуть свои дома на острове Пальма были вынуждены 5 000 человек.

Более того, авиакомпании просили отменить полеты на три испанских острова, а на Пальме запрещено движение транспорта по ряду автомагистралей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение перенести поездку в США и отправиться из-за извержения вулкана на Канарские острова.

В свою очередь, предприятие Aena, управляющее аэронавигацией в Испании, из-за извержения вулкана рекомендовало ведущим авиакомпаниям отменить полеты на три Канарских острова: Иерро, Пальма и Гомера.

Фокус сообщал, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы, что может вызвать мощное землетрясение и катастрофическое извержение.