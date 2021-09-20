"Виверження триватиме", — вулканологи й уряд Канарських островів (відео)

Поліція до сотні офіцерів і кілька вертольотів направили в район, де виверження було найактивнішим. Також на місці стихійного лиха працюють військові.

Виверження вулкана, яке вже призвело до масштабних руйнувань на Канарських островах, в понеділок, 20 вересня, продовжиться. Про це, як повідомляє El Pais, заявив регіональний прем'єр-міністра Анхель Віктор Торрес. Аналогічні заяви роблять представники Іспанського географічного інституту.

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"Виверження може протривати ще від декількох днів до декількох місяців", — заявив вулканолог Джон Марті.

За його словами, вулкан вже викинув понад 20 тисяч тонн діоксиду сірки. При цьому, оскільки в понеділок погода не була вітряною, робота аеропорту могла тривати без перерви.

У той же час місцеві жителі продовжують розповідати про руйнування, до яких призвело виверження. За словами сорокарічного чоловіка на ім'я Альберто, який є жителем Ель-Параісо, протягом понеділка він спостерігав за стихійним лихом, сидячи на краю дороги LP3 в Таджуї.

"Вчора я був не впевнений, але сьогодні вони підтвердили, що лава поглинула мій будинок. Це катастрофа", — сказав чоловік.

У свою чергу, Герхард Бек спільно з дружиною перебували у військовому таборі.

"Ми не знаємо, що сталося з нашим будинком, але ми побоюємося гіршого. Ми їдемо в готель на два дні. Вони добре з нами поводилися, але ми були дуже налякані, дуже налякані", — пояснив він.

Король Іспанії Філіп VI висловив свою підтримку місцевим жителям і місцевій владі. Він заявив, що уважно і схвильовано стежить за тим, як розвиваються події на Канарах.

20 вересня поліція направила 92 офіцерів і чотири вертольоти в район, де виверження було найактивнішим. Всього в операції брали участь 200 офіцерів Нацгвардії, а військові розгорнули на Ла-Пальмі 67 осіб і 30 автомобілів. Останні повинні бути посилені до 180 чоловік і 57 автомобілів.

Жертв серед населення в результаті виверження немає.

Виверження вулкана — Канари. Що відомо?

На іспанському острові Пальма (Канарські острови) після серії землетрусів слабкої магнітуди почалося виверження вулкана — вперше з 1971 року. Напередодні швидкість потоків лави досягала 700 метрів за годину, зараз швидкість сповільнилася до 300 метрів за годину. Незважаючи на відсутність жертв, покинути свої будинки на острові Пальма були змушені 5 000 осіб.

Більш того, авіакомпанії просили скасувати польоти на три іспанські острови, а на Пальмі заборонено рух транспорту по низці автомагістралей.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прийняв рішення перенести поїздку в США і відправитися через виверження вулкана на Канарські острови.

У свою чергу, підприємство Aena, котре керує аеронавігацією в Іспанії, через виверження вулкана рекомендувало провідним авіакомпаніям скасувати польоти на три Канарські острови: Ієрро, Пальма і Гомера.

Фокус повідомляв, що під щитовим вулканом Мауна-Лоа на Гаваях відбувається накопичення магми, що може викликати потужний землетрус і катастрофічне виверження.