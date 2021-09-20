Виверження вулкана на Канарах: евакуйовані понад п'ять тисяч осіб, лава підійшла до будинків (відео)

Лава рухається до прибережних районів островів, а за тиждень сейсмологи зафіксували понад 22 000 підземних поштовхів на вулканічній гряді Кумбре-Велья.

Місцева влада евакуювала понад 5 000 осіб після того, як на Канарських островах почалося виверження вулкана в районі Ель-Пасо. Про це повідомляє Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Влада почала евакуацію жителів і домашньої худоби з довколишніх сіл, які розташовані на лісистому схилі в малонаселеному районі Кабеса-де-Вака, а також Ель-Пасо та Лос-Льянос-де-Арідане. За останніми даними, із зони лиха евакуювали понад 5 тисяч осіб, інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.

[ + – ] Виверження вулкана на Канарських островах

"Лава прямує до берега, і збиток буде істотним. За оцінками експертів, там приблизно 17-20 мільйонів кубометрів лави", — попередив глава Канарських островів Анхель Віктор Торрес під час брифінгу.

"Коли сталося виверження вулкана, я злякалася. Для журналістів це щось разюче, для нас же це трагедія. Я думаю, що лава досягла будинків деяких родичів. Мені було 5 років, коли вулкан вивергався востаннє (в 1971 році — ред.). Виверження вулкана ніколи не проходить безслідно", — розповіла місцева мешканка Ізабель Фуентес, якій також довелося покинути свій будинок у цілях безпеки.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як лава після виверження вулкана впритул підібралася до житлових будинків, знищуючи все на своєму шляху.

[ + – ] Наслідки виверження вулкана на Канарських островах

Доктор вулканології Ставрос Мелетлідіс, коментуючи виверження вулкана, попередив, що на схилі пагорба, де розташована вулканічна гряда Кумбре-Велья, утворилося п'ять тріщин.

За даними сейсмологів, протягом минулого тижня зафіксували понад 22 000 підземних поштовхів на вулканічній гряді Кумбре-Велья.

[ + – ] Виверження вулкана на Канарських островах

[ + – ] Виверження вулкана Кумбре-Велья на Канарах

[ + – ] Виверження вулкана Кумбре-Велья на Канарах

Виверження вулкана на Канарських островах

19 вересня на острові Пальма (Канарські острови) після кількох підземних поштовхів почалося виверження вулкана. Екстрені служби просили жителів триматися подалі від епіцентру подій на вулканічній гряді Кумбре-Велья. Через кілька годин після виверження вулкана місцева влада відзвітувала про евакуацію понад 2 тисяч осіб.

Через виверження вулкана на Канарських островах провідним авіакомпаніям рекомендували скасувати польоти на три острови — Ієрро, Пальма і Гомера.