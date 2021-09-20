Извержение вулкана на Канарах: эвакуировано более пяти тысяч человек, лава подошла к домам (видео)

Лава движется к прибережным районам островов, а за неделю сейсмологи зафиксировали более 22 000 подземных толчков на вулканической гряде Кумбре-Вьеха.

Местные власти эвакуировали более 5000 человек после того, как на Канарских островах началось извержение вулкана в районе Эль-Пасо. Об этом сообщает Reuters.

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Власти начали эвакуацию жителей и домашнего скота из близлежащих деревень, которые расположены на лесистом склоне в малонаселенном районе Кабеса-де-Вака, а также Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане. По последним данным, из зоны бедствия эвакуировали более 5 тысяч человек, информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

[ + – ] Извержение вулкана на Канарских островах

"Лава направляется к берегу, и ущерб будет существенным. По оценкам экспертов, там около 17-20 миллионов кубометров лавы", — предупредил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес во время брифинга.

"Когда произошло извержение вулкана, я испугалась. Для журналистов это нечто впечатляющее, для нас же это трагедия. Я думаю, что лава достигла домов некоторых родственников. Мне было 5 лет, когда вулкан извергался в последний раз (в 1971 году — ред.). Извержение вулкана никогда не проходит бесследно", — рассказала местная жительница Изабэль Фуэнтес, который также пришлось покинуть свой дом в целях безопасности.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как лава после извержения вулкана вплотную подобралась к жилым домам, уничтожая все на своем пути.

[ + – ] Последствия извержения вулкана на Канарских островах

Доктор вулканологии Ставрос Мелетлидис, комментируя извержение вулкана, предупредил, что на склоне холма, где расположена вулканическая гряда Кумбре-Вьеха, образовалось пять трещин.

По данным сейсмологов, в течение прошлой недели зафиксировали более 22 000 подземных толчков на вулканической гряде Кумбре-Вьеха.

[ + – ] Извержение вулкана на Канарских островах

[ + – ] Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах

[ + – ] Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах

Извержение вулкана на Канарских островах

19 сентября на острове Пальма (Канарские острова) после нескольких подземных толчков началось извержение вулкана. Экстренные службы просили жителей держаться подальше от эпицентра событий на вулканической гряде Кумбре-Вьеха. Через несколько часов после извержения вулкана местные власти отчитались об эвакуации более 2 тысяч человек.

Из-за извержения вулкана на Канарских островах ведущим авиакомпаниям рекомендовали отменить полеты на три острова — Иерро, Пальма и Гомера.