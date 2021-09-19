Извержение вулкана на Канарах: эвакуировано две тысячи человек (видео)

Авиакомпании просят отменить полеты на три испанских острова, а на Пальме запрещено движение транспорта по ряду автомагистралей.

На испанском острове Пальма (Канарские острова) после серии землетрясений слабой магнитуды началось извержение вулкана, сообщают в воскресенье, 19 сентября местные экстренные службы.

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"Зарегистрировано извержение. Держитесь подальше от этого района и следуйте указаниям властей", – говорится в сообщении одной из служб в Twitter.

Известно, что извергается вулкан в районе Эль-Пасо, где находится активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.

[ + – ] Сообщение об извержении

Агентство EFE сообщает, что на данный момент из кратера вулкана активно извергаются вулканические материалы. Местные власти информируют об эвакуации маломобильных групп с острова.

Уже эвакуировано порядка двух тысяч человек, в том числе около пятисот туристов.

Кроме того, было принято решение запретить движение по ряду автотрасс в непосредственной близости от вулкана.

[ + – ] Извержение вулкана

EFE сообщило также, что глава испанского правительства Педро Санчес принял решение перенести поездку в США и отправиться из-за извержения вулкана на Канарские острова.

В свою очередь, предприятие Aena, управляющее аэронавигацией в Испании, из-за извержения вулкана рекомендовало ведущим авиакомпаниям отменить полеты на три Канарских острова: Иерро, Пальма и Гомера, передает ТАСС.

[ + – ] Эвакуация населения с острова

Ранее сообщалось, что в августе на Аляске одновременно извергались три вулкана.

Также мы писали, что в мае в Африке проснулся один из самых активных вулканов Ньирагонго.

Фокус сообщал, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы, что может вызвать мощное землетрясение и катастрофическое извержение.