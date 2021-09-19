Извержение вулкана на Канарах: эвакуировано две тысячи человек (видео)
Авиакомпании просят отменить полеты на три испанских острова, а на Пальме запрещено движение транспорта по ряду автомагистралей.
На испанском острове Пальма (Канарские острова) после серии землетрясений слабой магнитуды началось извержение вулкана, сообщают в воскресенье, 19 сентября местные экстренные службы.
"Зарегистрировано извержение. Держитесь подальше от этого района и следуйте указаниям властей", – говорится в сообщении одной из служб в Twitter.
Известно, что извергается вулкан в районе Эль-Пасо, где находится активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.
Агентство EFE сообщает, что на данный момент из кратера вулкана активно извергаются вулканические материалы. Местные власти информируют об эвакуации маломобильных групп с острова.
Уже эвакуировано порядка двух тысяч человек, в том числе около пятисот туристов.
Кроме того, было принято решение запретить движение по ряду автотрасс в непосредственной близости от вулкана.
EFE сообщило также, что глава испанского правительства Педро Санчес принял решение перенести поездку в США и отправиться из-за извержения вулкана на Канарские острова.
В свою очередь, предприятие Aena, управляющее аэронавигацией в Испании, из-за извержения вулкана рекомендовало ведущим авиакомпаниям отменить полеты на три Канарских острова: Иерро, Пальма и Гомера, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в августе на Аляске одновременно извергались три вулкана.
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Фокус сообщал, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы, что может вызвать мощное землетрясение и катастрофическое извержение.