Редкое природное событие: на Аляске одновременно извергаются три вулкана

Извержения хоть и происходят, но они относительно небольшие и в настоящее время не представляют угрозы.

С тех пор, как три вулкана Алеутских островов одновременно извергались прошло не менее 7 лет, пишет Science Alert.

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Пока что эта повышенная вулканическая активность не вызывает никаких нарушений, но сама ситуация довольно любопытная, поскольку вулканы могут быть непредсказуемыми и за ними нужно внимательно наблюдать.

По состоянию на воскресенье, 15 августа, вулкан Большой Ситкин, вулкан Павлова и Семисопочный вулкан находятся на оранжевом уровне опасности.

Это означает, что извержения в настоящее время происходят, но они относительно небольшие и с минимальным количеством пепла. На вулкане Павлова и Семисопочном вулкане было обнаружено лишь незначительное количество пепла, а на Большом Ситкине пепла не было и вовсе. Однако из Большого Ситкина течет лава, а в Семисопочном зафиксированы сильные сейсмические толчки и несколько взрывов.

Кроме того, вулкан Кливленд и вулканический комплекс на Атке проявляют признаки активности — повышенная температура под вулканом Кливленд и небольшие землетрясения под Аткой. Оба находятся на желтом уровне опасности.

Несмотря на то, что такая одновременная вулканическая активность на Алеутских островах — явление редкое, оно не является чем-то необычным. Алеутская островная дуга представляет собой цепь вулканов, расположенных вдоль зоны субдукции между двумя тектоническими плитами — Тихоокеанской и Северо-Американской. Цепь простирается от Аляски и до Камчатки. Часто при извержении вулканов могут пробудиться и другие близлежащие вулканы, но не всегда понятно, почему так происходит.