Рідкісна природна подія: на Алясці одночасно вивергаються три вулкани

Виверження хоч і відбуваються, але вони відносно невеликі й наразі не загрожують.

З тих пір, як три вулкани Алеутських островів одночасно вивергалися минуло не менше 7 років, пише Science Alert.

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Поки що ця підвищена вулканічна активність не викликає ніяких порушень, але власне ситуація досить цікава, оскільки вулкани можуть бути непередбачуваними і за ними потрібно уважно спостерігати.

Станом на неділю, 15 серпня, вулкан Великий Сіткін, вулкан Павлова і Семисопочний вулкан знаходяться на помаранчевому рівні небезпеки.

Це означає, що виверження наразі відбуваються, але вони відносно невеликі й з мінімальною кількістю попелу. На вулкані Павлова і Семисопочному вулкані була зафіксована лише незначна кількість попелу, а на Великому Сіткіні попелу не було і зовсім. Однак із Великого Сіткіна тече лава, а в Семисопочному зафіксовані сильні сейсмічні поштовхи і кілька вибухів.

Крім того, вулкан Клівленд і вулканічний комплекс на Атці виявляють ознаки активності — підвищена температура під вулканом Клівленд і невеликі землетруси під Аткою. Обидва знаходяться на жовтому рівні небезпеки.

Незважаючи на те, що така одночасна вулканічна активність на Алеутських островах — явище рідкісне, воно не є чимось незвичайним. Алеутська острівна дуга являє собою ланцюг вулканів, розташованих уздовж зони субдукції між двома тектонічними плитами — Тихоокеанською і Північно-Американською. Ланцюг простягається від Аляски і до Камчатки. Часто в процесі виверження вулканів можуть прокинутися й інші довколишні вулкани, але не завжди зрозуміло, чому так відбувається.