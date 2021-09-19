Виверження вулкана на Канарах: евакуйовано дві тисячі людей (відео)

Авіакомпанії просять скасувати польоти на три іспанських острова, а на Пальмі заборонено рух транспорту по ряду автомагістралей.

На іспанському острові Пальма (Канарські острови) після серії землетрусів слабкою магнітуди почалося виверження вулкана, повідомляють в неділю, 19 вересня місцеві екстрені служби.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Зареєстровано виверження. Тримайтеся подалі від цього району і дотримуйтесь вказівок влади", — йдеться в повідомленні однієї з служб в Twitter.

Відомо, що вивергається вулкан в районі Ель-Пасо, де знаходиться активна вулканічна гряда Кумбре-Велья.

[ + – ] Повідомлення про виверження

Агентство EFE повідомляє, що на даний момент з кратера вулкана активно вивергаються вулканічні матеріали. Місцева влада інформує про евакуацію маломобільних груп з острова.

Вже евакуйовано близько двох тисяч чоловік, в тому числі близько п'ятисот туристів.

Крім того, було прийнято рішення заборонити рух по ряду автотрас в безпосередній близькості від вулкана.

[ + – ] Виверження вулкана

EFE повідомило також, що глава іспанського уряду Педро Санчес прийняв рішення перенести поїздку в США і відправитися через виверження вулкана на Канарські острови.

У свою чергу, підприємство Aena, котра управляє аеронавігацією в Іспанії, через виверження вулкана рекомендувало провідним авіакомпаніям скасувати польоти на три Канарських острови: Ієрро, Пальма і Гомера, передає ТАСС.

[ + – ] Евакуація населення з острова

Раніше повідомлялося, що в серпні на Алясці одночасно вивергалися три вулкана.

Також ми писали, що в травні в Африці прокинувся один з найактивніших вулканів Ньирагонго.

Фокус повідомляв, що під щитовим вулканом Мауна-Лоа на Гаваях відбувається накопичення магми, що може викликати потужний землетрус і катастрофічне виверження.