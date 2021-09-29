На Канарах почали з'являтися отруйні хмари через контакт лави з водою (відео)

Влада вже оголосила майже 4-кілометрову площу навколо викиду газів зоною лиха. За словами вчених, викиди можуть спровокувати погіршення здоров'я жителів.

На іспанському острові Пальма (Канарські острови) після виверження вулкана Кумбре-Велья лава дісталася до Атлантичного океану, що може призвести до викидів токсичних газів у міру потрапляння лави в морську воду. Про це в середу, 29 вересня, з посиланням на вулканологів повідомляє агентство AFP.

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Іспанська влада зі свого боку оголосила площу в дві морські милі (приблизно 3,7 км) навколо викиду газів зоною відчуження і заборонила там рух суден.

Жителям декількох районів Тасакорте, села недалеко від узбережжя, в понеділок, 27 вересня, сказали залишитися вдома. Експерти стверджують, що потрапляння лави в морську воду призведе до того, що в повітря піднімуться токсичні хмари, а розпечена порода вибухатиме.

[ + – ] Лава дісталася до океану

"Вдихання або контакт із токсичними газами і рідинами може подразнювати шкіру, очі та дихальні шляхи і викликати утруднене дихання, особливо в людей з раніше наявними респіраторними захворюваннями", — попередили вчені з вулканічного інституту Канарських островів.

Дослідники повідомили, що потік лави вже досяг моря на пляжі Плая-Нуева. Також учені показали, як у місці лиха почали виникати отруйні хмари.

[ + – ] Утворення токсичних хмар

У вівторок, 28 вересня, потік лави повільно рухався до води і навіть в якийсь момент зупинявся у 800 метрах від узбережжя. Це заважало вченим робити припущення щодо того, коли лава досягне океану.

За даними журналістів, унаслідок виверження не зафіксовано жодної жертви, евакуйовані понад 6 тисяч жителів острова.

Нагадаємо, виверження вулкана Кумбре-Велья на Канарських островах почалося в неділю, 19 вересня. На думку вулканологів, воно може тривати кілька місяців.

Також Фокус повідомляв про те, як лава дивом не зачепила один будинок на острові Пальма, в той час як понад 600 інших будівель були знищені.