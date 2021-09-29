На Канарах начали появляться ядовитые облака из-за контакта лавы с водой (видео)

Власти уже объявили почти 4-километровую площадь вокруг выброса газов зоной бедствия. По словам ученых, выбросы могут спровоцировать ухудшение здоровья жителей.

На испанском острове Пальма (Канарские острова) после извержения вулкана Кумбре-Вьеха лава добралась до Атлантического океана, что может привести к выбросам токсичных газов по мере попадания лавы в морскую воду. Об этом в среду, 29 сентября, со ссылкой на вулканологов сообщает агентство AFP.

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Испанские власти в свою очередь объявили площадь в две морские мили (около 3,7 км) вокруг выброса газов зоной отчуждения и запретили там движение судов.

Жителям нескольких районов Тасакорте, деревни недалеко от побережья, в понедельник, 27 сентября, сказали остаться дома. Эксперты утверждают, что попадание лавы в морскую воду приведет к тому, что в воздух поднимутся токсичные облака а раскаленная порода будет взрываться.

[ + – ] Лава добралась до океана

"Вдыхание или контакт с токсичными газами и жидкостями может раздражать кожу, глаза и дыхательные пути и вызвать затрудненное дыхание, особенно у людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями", — предупредили ученые из вулканического института Канарских островов.

Исследователи сообщили, что поток лавы уже достиг моря на пляже Плайя-Нуэва. Также ученые показали, как в месте бедствия начали возникать ядовитые облака.

[ + – ] Образование токсичных облаков

Во вторник, 28 сентября, поток лавы медленно двигался к воде и даже в какой-то момент останавливался в 800 метрах от побережья. Это мешало ученым строить предположения касательно того, когда лава достигнет океана.

По данным журналистов, в результате извержения не зафиксировано ни одной жертвы, эвакуированы более 6 тысяч жителей острова.

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах началось в воскресенье, 19 сентября. По мнению вулканологов, оно может продолжаться несколько месяцев.

Также Фокус сообщал о том, как лава чудом не зацепила один дом на острове Пальма, в то время как более 600 других зданий были уничтожены.