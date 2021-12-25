Через 85 днів та 8 годин: на Канарах припинилося виверження вулкана (відео)

Внаслідок виверження вулкана Кумбре-В'єха, стверджують журналісти, довелося евакуювати 7000 людей. А сума збитків може сягати 900 млн євро.

На канарському острові Ла-Пальма завершилося виверження вулкана Кумбре-В'єха, яке розпочалося ще 19 вересня. Про це пише газета El Pais.

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Виверження тривало 85 днів та 8 годин. Остаточні висновки вчених підтвердили завершення виверження лише 25 грудня. При цьому, фактично, виверження припинилося 13 грудня. Науковий комітет дійшов висновку, що вулкан не має виділення газів, землетрусу, а також істотних деформацій.

За інформацією уряду, через виверження ніхто не постраждав, але було знищено 1345 будинків, включаючи фермерську інфраструктуру, оздоровчі центри, школи та церкви. Острову вдалося підготуватися до НП завдяки евакуації. Перед виверженням було зафіксовано понад 22 тисячі землетрусів.

Сума збитків становить близько 700 млн євро, проте журналісти припускають, що сума може збільшитися 900 млн євро. Лава накрила 1250 га землі на шляху до Атлантичного океану. Близько 7 тисяч людей довелося евакуювати.

Востаннє Кумбре-В'єха вивергався 1979 року. При цьому для острова Ла-Пальма востаннє виверження вулкана було 2011 року. Тоді прокинувся Ель-Ерро.

Нагадаємо, під час виверження лава обійшла віллу на Канарах. Тепер її називають "диво-домом". Через контакт лави з водою, на островах з'являлися отруйні хмари.