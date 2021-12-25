Спустя 85 дней и 8 часов: на Канарах прекратилось извержение вулкана (видео)

В результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха, утверждают журналисты, пришлось эвакуировать 7000 человек. А сумма убытков может достигать 900 млн евро.

На канарском острове Ла-Пальма завершилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, которое началось еще 19 сентября. Об этом пишет газета El Pais.

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Извержение длилось 85 дней и 8 часов. Остаточные выводы ученых подтвердили завершение извержения только 25 декабря. При этом фактически извержение прекратилось 13 декабря. Научный комитет пришел к выводу, что у вулкана отсутствуют выделение газов, землетрясения, а также существенные деформации.

По информации правительства, в следствии извержения никто не пострадал, но было уничтожено 1345 домов, включая фермерскую инфраструктуру, оздоровительные центры, школы и церкви. Острову удалось подготовиться к ЧП благодаря эвакуации. Перед извержением было зафиксировано свыше 22 тысячи землетрясений.

Сумма убытков составляет около 700 млн евро, однако журналисты допускают, что сумма может увеличиться 900 млн евро. Лава накрыла 1250 гектаров земли на пути в Атлантический океан. Около 7000 людей пришлось эвакуировать.

Последний раз Кумбре-Вьеха извергался в 1979 году. При этом для острова Ла-Пальма последний раз извержение вулкана было в 2011 году. Тогда проснулся Ель-Эрро.

Напомним, во время извержения, лава обошла виллу на Канарах. Теперь ее называют "чудо-домом". Из-за контакта лавы с водой, на островах появлялись ядовитые облака.