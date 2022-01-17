Виверження було видно з орбіти Землі: супутники зафільмували момент вибуху вулкана в Тонга (відео)

На відео показаний момент, коли гладка поверхня океану вибухає гігантським стовпом попелу, диму та води.

Минулого тижня в Тихому океані відбулося виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга Хаапай, який знаходиться неподалік узбережжя острівної держави Тонга. Виверження вулкана викликало низку цунамі, які затопили береги Тонга. Попередження про цунамі було випущено також у США, Австралії та Новій Зеландії, пише Futurism.

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Після цього було опубліковано низку знімків, зроблених супутниками GOES-West і Himawari-8, яким вдалося відобразити безпосередньо момент виверження вулкана. Знімки були скомпільовані в коротке відео, що вражає масштабом того, що сталося.

На відео гладка поверхня океану раптом вибухає гігантським стовпом попелу, диму та води. Усе, що відбувається на відео, більше схоже на вибух підводної бомби, хоча за словами вчених, у геологічному сенсі так усе й було.

Створене відео нагадує людям про те, наскільки могутньою може бути геологічна активність Землі.

"Друзі, ми живемо на тендітній кулі з лави в космосі", — пишуть користувачі у Twitter.

Незважаючи на жахливі кадри, виверження не завдало великої шкоди. Відомо, що з кінця грудня 2021 року, згідно з даними Смітсонівського інституту, вулкан Хунга-Тонга-Хунга Хаапай вивергався багато разів. Деякі періоди його активності тривали до 30 хвилин, коли попіл, пемза, газ і пара влітали в небо.

Через високу активність вулкана, він фактично піднімає з води нові острови. Наприклад, виверження 2014 року утворило цілий новий острів.

Нагадаємо, виверження вулкана було настільки сильним, що вибух було чутно на відстані 800 метрів. Найбільше від виверження постраждала столиця Тонга, яка знаходиться всього за 65 кілометрів від вулкана.