Ярость из недр Земли. Извержение подводного вулкана Тонга вызвало 590 000 ударов молнии (видео)

Огромное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай до сих пор исследуют ученые. Оказалось, что извержение вызвало невероятно мощные молнии.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое произошло в январе этого года, вызвало не только появление рекордного количества пепла, выброшенного в воздух, но и появление одной из крупнейших вулканических молний за всю историю наблюдений, сообщает Daily Mail.

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По данным наземной глобальной сети обнаружения молний GLD360 извержение подводного вулкана в Тихом океане за три дня вызвало почти 590 тысяч ударов молнии, что было непохоже ни на что за всю историю наблюдений. По словам метеоролога Чиса Вагаски, это количество значительно превышает количество ударов молнии во время крупного извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 2018 году.

"Во время извержения Кракатау в декабре 2018 года мы зафиксировали примерно 340 тысяч ударов молнии, а здесь 400 тысяч произошло только за несколько часов и это невероятно", — говорит Вагаски.

[ + – ] По данным наземной глобальной сети обнаружения молний GLD360 извержение подводного вулкана в Тихом океане за три дня вызвало почти 590 тысяч ударов молнии Фото: Daily Mail

По данным GLD360, примерно 56% молний ударили по поверхности окружающих островов или океана. Остальные 44% ударов молнии, вероятно, произошли внутри шлейфа из пепла или между облаками. По словам Вагаски, извержение вулкана вызывает два основных вида молний – сухозарядные и ледяные.

Первые появляются, когда шлейф от извержения имеет высоту до 4 км, а пепел, камни и расколотые частицы лавы трутся друг о друга, накапливая достаточный заряд, чтобы вызвать удар молнии.

Вторые появляются, когда шлейф от извержения достигает высоты в 12 км, когда вода может замерзнуть. В случае вулканических извержений эта вода, как правило, поступает из магмы, тогда как при обычных молниях она появляется из облаков.

[ + – ] По данным GLD360, примерно 56 % молний ударили по поверхности окружающих островов или океана. Остальные 44 % ударов молнии, вероятно, произошли внутри шлейфа из пепла или между облаками Фото: Daily Mail

По словам метеоролога, во время извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай имели место оба вида молний.

"Сейчас ученые продолжают проводить исследования, чтобы узнать, что стало причиной такого сильнейшего извержения, которое было одним из крупнейших за всю историю наблюдений. А также почему появилось такое количество молний", — говорит Вагаски.

[ + – ] По данным NASA, мощность извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай соответствовала мощности взрыва от 5 до 30 млн тонн в тротиловом эквиваленте Фото: Daily Mail

По данным NASA, мощность извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай соответствовала мощности взрыва от 5 до 30 млн тонн в тротиловом эквиваленте. Этот подводный вулкан, который находится в южной части Тихого океана выбросил в атмосферу пепел и камни на высоту до 40 км. Извержение вызвало землетрясение силой 7,4 балла, что стало причиной появления большого цунами.

Напоминаем, что извержение вулкана было видно с орбиты Земли и спутники засняли момент взрыва.

Также извержение вызвало серию "атмосферных гравитационных волн" и ученые считают, что они могут повлиять на околоземное пространство.