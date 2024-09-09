Крупнейший подводный взрыв в истории: извержение вулкана Тонга изменило атмосферу Земли на годы

Новое исследование показывает, что извержение подводного вулкана существенно повлияло на земную атмосферу и это влияние распространится на годы.

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В январе 2022 года произошло извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, ставшее причиной мощного цунами, обрушившегося на город, разрушившего дома и приведшего к гибели четырех человек. Однако ученые уверены, что крупнейшее подводное извержение вулкана также вызвало и долгосрочные последствия, пишет Live Science.

Исследователи обнаружили, что крупнейший подводный взрыв также стал причиной выброса невероятного количества аэрозольных и водяных паров, выброшенных им в небо. За последние два года исследователи сосредоточились на том, чтобы понять, какое влияние Тонга оказал на планету в широком масштабе.

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Исследователи обнаружили, что в течение года после охлаждающий эффект от вулканических аэрозолей, отражающих солнечный свет в открытый космос, был сильнее, чем потепление, вызванное водяными парами, удерживающими тепло в атмосфере. К счастью, для человечества, большая часть последствий вулкана рассеялась уже к концу 2023 года. Однако не все.

В своей работе ученые использовали спутниковые данные, чтобы изучить, как изменились стратосферные аэрозоли, газы и температура после извержения. Результаты показывают, что извержение Тонга внесло около 150 метрических мегатонн водяного пара в стратосферу Земли — количество настолько большое, что оно подняло глобальные уровни стратосферного водяного пара примерно на 10%. Предыдущие исследования уже показали, что эта мощная инъекция снизила температуру в тропической стратосфере на 4°C в марте и апреле 2022 года.

Позже ученые обнаружили, что это временное охлаждение создало вторичную схему циркуляции, которая привела к снижению уровня озона в течение 2022 года. Извержение Хунга также выбросило от 0,5 до 1,5 метрических мегатонн диоксида серы в стратосферу. Диоксид серы производит сульфатные аэрозоли, которые отражают солнечный свет и могут вызвать снижение поверхностного радиационного воздействия или разницы между входящим и исходящим излучением. В целом это может привести к глобальному похолоданию планеты, если аэрозольная нагрузка станет достаточно большой, как это было при извержении вулкана Пинатубо в 1991 году. Отметим, что тогда в атмосферу Земли было выброшено около 20 мегатонн диоксида серы. К счастью для нас, аэрозольные выбросы Тонги были весьма небольшими, а потому последствия в основном ограничились Южным полушарием.

Исследователи отмечают, что извержение подводного вулкана снизило глобальный радиационный поток менее чем 0,25 Вт на квадратный метр за 2-летний период, прежде чем он вернулся к уровню до извержения. Исследователи отмечают, что такое кратковременное изменение вероятно, могло вызвать небольшое похолодание в Южном полушарии, но исследователи говорят, что было бы сложно получить ту же информацию только из метеорологических наблюдений.

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