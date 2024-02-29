Самое крупное извержение в истории человечества произошло 7300 лет назад: что известно

Исследователи обнаружили, самое масштабное извержение за всю историю людей — ранее ученые считали, что это был совсем другой вулкан, в другом месте.

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Извержение Кикай-Акахоя теперь официально признано крупнейшим вулканическим взрывом в зарегистрированной истории человечества — ученые обнаружили, что в результате этого извержения были выброшены невероятные от 332 до 457 кубических километров вулканической породы и пепла, пишет Live Science.

Это извержение произошло 7300 лет тому назад у юго-западного побережья Японии. Отметим, что ученым и ранее было известно об этом вулканическом событии в истории Земли, однако они не подозревали, что оно было настолько сильным и масштабным. Ранее ученые предполагали, что рекордным извержением в истории человечество был взрыв горы Тамбора в Индонезии в 1815 году, однако новые данные показывают, что извержение Кикай-Акахоя выбросила в воздух почти вдвое больше камней и пепла.

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Известно. Что взрыв произошел в том месте, где Филиппинская тектоническая плита проскальзывает под Евразийскую плиту. По словам профессора вулканологии в Университете Клерман-Овернь во Франции Тима Друитта, который рецензировал новое исследование, за последние 140 000 лет вулкан Кикай произвел три крупных извержения, последним из которых стало извержение Кикай-Акахойя.

Любопытно, что ученые и ранее знали об этом извержении вулкана, однако не подозревали, что оно было столь сильным. Благодаря новым данным ученым удалось расширить то, что нам известно о вулкане сегодня. Отметим, что ранее ученым было трудно определить размер извержения и причину его возникновения в целом, так как к подводному вулкану чрезвычайно сложно подобраться.

В ходе новой работы ученые собрали сейсмические данные и создали подробную карту морского дна вокруг вулкана. На карте обнаружены обширные подводные отложения, образцы которых команда отобрала путем бурения морского дна в нескольких местах, используя робота с дистанционным управлениям. В результате им удалось извлечь необходимые керны.

Команда обнаружила, что вынесенные на поверхность пепел и порода покрыли 4500 квадратных километров территории: здесь обнаружили вулканическое стекло, соответствующее составу и времени извержения Кикай-Акахойя. Авторы исследования также обнаружили, что стекло и другие обломки составили около 71 кубических километров материала, выброшенного в море в результате извержения. Для сравнения эти обломки почти вдвое превышают предыдущие оценки ученых.

Далее команда объединила новые данные с уже существующими оценками вулканических обломков, рассыпанных по суше. В общей сложности мегаизвержение выбросило от 332 до 457 кубических километров материала. Для сравнения. Этого достаточно, чтобы дважды заполнить озеро Тахо в США.

Таким образом ученые пришли к выводу, что именно извержение Кикай-Акахойя является крупнейшим извержением "голоцена" — геологического периода, начавшегося 12 000 — 15 000 лет назад в конце последнего ледникового периода, в котором мы и живем до сих пор.

Ранее Фокус писал о том, что земля в Исландии вновь разверзнется: под поверхностью скопилось опасное количество магмы.