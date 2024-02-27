Земля в Исландии вновь разверзнется: под поверхностью скопилось опасное количество магмы

Исследователи считают, что в ближайшее время исландский вулкан в очередной раз извергнется — вероятно, образуется новая трещина в земле.

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В декабре прошлого года вулкан в Исландии впервые извергнулся — местные власти уже наблюдали за вулканической активностью в регионе, а потому приняли решение об эвакуации небольшого городка Гриндавик, население которого составляет около 4 тысяч человек. Позже извержение повторилось 14 января, а затем 8 февраля, теперь исследователи считают, что исландский вулкан готов к новому извержению, пишет Live Science.

Данные Исландского метеорологического бюро (IMO) свидетельствуют о том, что магма вновь накапливается под Сварценги со скоростью, способной спровоцировать новое извержение вулкана. Более того, ученые полагают, что оно неизбежно, а на поверхности, вероятно, образуется новая трещина — вполне вероятно, это произойдет в Гриндавике.

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По состоянию на понедельник, 26 февраля, под поверхностью в 4 километрах от Гриндавика уже скопилось около 7,6 миллиона кубических метров расплавленной породы. Для сравнения, это количество магмы соответствует тому, которое предшествовало предыдущим извержениям.

Наблюдения показывают, что вероятность извержения возрастает, когда объем магмы под поверхностью достигает от 8 до 13 миллионов кубических метров. В результате ученые полагают, если накопление магмы продолжится теми же темпами, нижний предел будет достигнут уже в ближайшие дни, а затем последует извержение.

Исследователи IMO также предупреждают, что в случае извержения вулкана в ближайшее время, предупреждающие знаки, вероятно, будут весьма короткими. Предполагается, что признаки того, что магма выходит на поверхность, проявятся внезапной, локализованной и интенсивной микросейсмической активностью. Простыми словами, это значит, что от первых признаков до самого извержения может пройти всего около получаса.

Ученые не знают, по какому именно сценарию будет происходить новое извержение, однако у них есть несколько предположений. Наиболее вероятным сценарием считается тот, в котором магма вырвется на поверхность в районе между Стора-Скогфеллом и Хагафелем, между 5,9 и 2 км к северо-востоку от Гриндавика. Предполагается, что в этом случае лава достигнет города менее чем за 4 часа.

Менее вероятным считается, что извержение произойдет возле Силингарфелла, в 4,8 км к северо-востоку от Гриндавика. В таком случае лава может достигнуть города менее чем за час. Увы, существует и третий сценарий, согласно которому извержение может произойти непосредственно в самом Гриндавике. В этом случае у властей, вероятно, будет от 1 до 5 часов с момента регистрации первых землетрясений и начала извержения

По словам специалиста по стихийным бедствиям Международной морской организации Кристин Йонсдоттир, в действительности извержение может произойти в любом месте магматического коридора. Более того ученые также заметили, что предупреждения об извержениях "становятся все короче", а в некоторых случаях и вовсе достигают всего получаса.

Ранее Фокус писал о том, что нечто пытается прорваться в этот мир: ученые записали капризный ропот недр Исландии.