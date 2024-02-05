Извержение вулкана в Исландии: лава "берет в осаду" крохотный рыбацкий городок (фото)

Изображения из космоса показывают, как лава окружает исландский рыбацкий городок — ученые сделали фото из космоса.

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Еще в прошлом году ученые зафиксировали первое извержение исландского вулкана, в результате чего около 4000 жителей местного рыбацкого городка Гриндавик были эвакуированы. Затем сейсмическая активность на время стихла, пока не возродилась с новой силой в начале января этого года, пишет Space.

Теперь исследователи также наблюдают скопление большого количества магмы в недрах Исландии — предполагается, что повторное извержение вулкан может произойти в течение нескольких дней или недель. В конце января 2024 году миссия Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства (ЕКА) сделали снимок темных пятен лавы, застывших возле эвакуированной рыбацкой деревни Гриндавик. На кадрах видно, как области, покрытые застывшей лавой, выделяются на фоне свежевыпавшего белого снега.

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Отметим, что вулканическая система Сварценги расположена примерно в ц4 километрах к северу от Гриндавика. Последние извержения вулканов здесь наблюдались 14 и 18 января — в результате образовались трещины, а потоки лавы вырвались на поверхность земли. Ученые обнаружили, что в предыдущий раз исландский вулкан, вероятно, извергался около 2500 лет назад.

Ученые отмечают, что спутник Европейского космического агентства ранее зафиксировали инфракрасные сигналы активных потоков лавы 17 января. В это время спутниковые изображения запечатлели ярко-красное свечение тепла потока лавы, когда она приближалась к Гриндавику.

Снимок был сделан в январе 2024 года Фото: ESA

Исследования также показывают, что магма продолжает накапливаться в недрах Исландии с последнего извержения: теперь ученые обеспокоены тем, что извержение вулкана может произойти в ближайшие дни или недели. Ученые также полагают, что в результате извержения вулкана на исландском полуострове могут появиться новые трещины.

Ученые также отмечают, что в последнее время местный уровень опасности снизился, однако все еще остается опасным — ученые опасаются, что извержение исландского вулкана на самом деле может произойти и в ближайшие часы. Дело в том, что количество магмы в туннеле под исландским полуостровом уже почти достигло уровня, который наблюдался до 14 января.

Текущие оценки исследователей предполагают, что земля в этом регионе поднимается со скоростью около 8 миллиметров в день, что немного превышает зарегистрированную скорость подъема до извержения в начале января. Отметим, что ученые используют вычислительные модели, чтобы получить более точные измерения.

Ранее Фокус писал о том, что исландский вулкан готовится к новому извержению — где появятся новые трещины.